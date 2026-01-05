Biletul zilei la pariuri, marți, 6 ianuarie 2026. Câștig de 334 de lei cu fotbal

ADVERTISEMENT

Fotbalul din campionatele de top ale Europei revine cu noi meciuri tari la începutul acestui an. Astăzi pariem pe două întâlniri din Serie A. Mizăm 100 de lei la SuperBet și așteptăm un profit frumușel cu biletul zilei la pariuri de marți, 6 ianuarie 2026.

Cotă de 1,78 la Lecce – AS Roma, pentru biletul zilei la pariuri, marți, 6 ianuarie 2026

Primul meci spre care ne îndreptăm atenția este confruntarea dintre Lecce și AS Roma, programată de la ora 19:00. Gazdele se află în zona periculoasă a clasamentului, în timp ce oaspeții luptă pentru a ajunge pe podium.

ADVERTISEMENT

Ne așteptăm ca AS Roma, formație despre care să se impună fără prea mari probleme. Vom selecta, deci, varianta „2 solist”, care are o cotă de 1,78 la SuperBet.

Cotă de 1,88 la Sassuolo – Juventus, pentru biletul zilei la pariuri, marți, 6 ianuarie 2026

Un nou meci interesant va începe de la ora 21:45, când Sassuolo primește vizita celor de la Juventus. Diferența din clasament aici nu este la fel de mare precum în cazul meciului de mai sus, însă, chiar și așa, tot oaspeții par favoriți să plece cu toate cele 3 puncte.

ADVERTISEMENT

, torinezii au făcut pași importanți în revenirea lor în topul fotbalului italian. Totuși, la această partidă vom selecta varianta „ambele echipe marchează: Da”, care are o cotă de 1,88 la SuperBet.

ADVERTISEMENT

În concluzie, pentru biletul zilei de marți la pariuri, avem de la SuperBet o cotă de 1.78 pentru pronosticul ”2 solist” în meciul Lecce – AS Roma și o cotă de 1.88 pentru ”ambele echipe marchează: Da” la Sassuolo – Juventus, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 3.34. Numai bună pentru un câștig de 334 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ADVERTISEMENT

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.