Biletul zilei la pariuri, marți, 6 octombrie 2026. Câștig de peste 440 de lei cu meciuri din Liga Națiunilor

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Liga Națiunilor continuă marți cu o nouă rundă de meciuri tari, iar programul propune câteva dueluri extrem de interesante din eșaloanele A și B. Pentru biletul zilei am ales trei confruntări în care mizăm pe goluri și pe succesul uneia dintre favorite, selecții care, combinate, ajung la o cotă de 4.40.

Biletul zilei la pariuri, marți, 6 octombrie 2026. Goluri multe la Anglia – Cehia

Anglia vine după o demonstrație de forță în etapa precedentă a Ligii Națiunilor. , într-un meci în care „Three Lions” au avut un randament ofensiv impresionant. De cealaltă parte, Cehia a pierdut cu 1-3 pe terenul Spaniei, însă a arătat în anumite momente că poate pune probleme.

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Cele două formații se întâlnesc din nou, iar englezii pornesc cu prima șansă. Diferența de valoare este evidentă, iar după spectacolul ofensiv oferit contra Croației, ne așteptăm la un nou meci cu goluri pentru echipa lui Tuchel. Pentru acest duel am ales varianta „interval goluri 3-5”, care are o cotă de 1.68 la MaxBet.ro.

Elveția – Macedonia de Nord, un nou duel în care mizăm pe goluri

În grupa B1, Elveția primește vizita Macedoniei de Nord după ce cele două echipe au avut evoluții diferite în etapa precedentă. Elvețienii au trecut cu 2-1 de Slovenia și continuă să aibă un parcurs solid, în timp ce Macedonia de Nord a cedat cu 0-2 în fața Scoției.

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Elveția este favorită și pe teren propriu, dar pentru biletul nostru nu mizăm direct pe victoria gazdelor. Partida poate avea suficiente faze de poartă pentru a intra în intervalul ales, mai ales că echipa lui Murat Yakin a demonstrat că poate produce fotbal ofensiv. Pronosticul ales pentru Elveția – Macedonia de Nord este „interval goluri 3-5”, cu o cotă de 1.70 la MaxBet.ro.

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Croația – Spania, meci cu miză importantă în Liga A

Ultima selecție vine dintr-un duel al grupei A3 din , acolo unde Croația și Spania se întâlnesc din nou. Cele două formații au avut parte de rezultate diametral opuse în etapa precedentă: croații au suferit o înfrângere umilitoare, 0-7 cu Anglia, în timp ce Spania a trecut cu 3-1 de Cehia și și-a consolidat poziția în fruntea grupei.

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Spania a câștigat și primul duel direct cu Croația din această ediție, scor 4-1, iar formația lui Luis de la Fuente pare să fie într-o poziție mult mai bună înaintea returului. După dezastrul cu Anglia, Croația trebuie să reacționeze, dar misiunea este una extrem de complicată în fața campioanei mondiale. Pentru acest meci mizăm pe „2 și peste 2.5 goluri”, selecție care are o cotă de 1.54 la MaxBet.

În concluzie, pentru biletul zilei de marți la pariuri, avem o cotă de 1.68 pentru „interval goluri 3-5” în Anglia – Cehia, o cotă de 1.70 pentru „interval goluri 3-5” în Elveția – Macedonia de Nord și o cotă de 1.54 pentru „2 și peste 2.5 goluri” la Croația – Spania. Combinate pe un singur bilet, acestea ne dau o cotă totală de 4.40, ceea ce înseamnă un câștig de 440 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

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ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.