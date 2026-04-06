Biletul zilei la pariuri, marți, 7 aprilie 2026. Câștig de 710 lei cu fotbal

Biletul zilei la pariuri de marți, 7 aprilie 2026, poate aduce un câștig de 710 lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din sferturile de finală ale Champions League.
Traian Terzian
06.04.2026 | 22:30
Astăzi pariem pe două întâlniri din prima manșă a sferturilor de finală ale Champions League, în care evoluează echipe cu pretenții la trofeu. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 7.10 la Superbet și așteptăm un profit atrăgător cu biletul zilei la pariuri de marți, 7 aprilie 2026.

Cotă de 3.35 de la Sporting Lisabona – Arsenal pentru biletul zilei la pariuri de marși, 7 aprilie 2026

Deschidem biletul zilei de marți la pariuri cu meciul Sporting Lisabona – Arsenal Londra, programat de la ora 22:00. Este un duel extrem de interesant între două echipe care au impresionat în actualul sezon.

Portughezii vin după o ”remontada” fabuloasă reușită în optimi cu Bodo Glimt și visează cu ochii deschiși că vor da marea lovitură și vor reuși să treacă de Arsenal, mai ales că ”tunarii” au câteva absențe importante.

Trupa lui Mikel Arteta este lider în Premier League, dar ultimele rezultate, 0-2 cu Manchester City în finala Cupei Ligii și 1-2 cu Southampton în sferturile Cupei Angliei, au schimbat puțin atmosfera în cadrul lotului. În aceste condiții, am ales pronosticul ”total goluri prima repriză și total goluri a doua repriză: peste 1.5 & peste 0.5”, pentru că și cota de 3.35 oferită de Superbet este foarte tentantă.

Spioni, masoni și asasini plătiți. În Franța a început unul dintre cele mai...
Digi24.ro
Spioni, masoni și asasini plătiți. În Franța a început unul dintre cele mai ample procese din istoria recentă

Golurile de la Real Madrid – Bayern aduc o cotă de 2.12

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Real Madrid – Bayern Munchen, care va avea loc tot de la ora 22:00. Sferturile Champions League au adus față în față două dintre marile pretendente la trofeu.

Renegată și jignită de propriii părinți, a luat o decizie la care nu...
Digisport.ro
Renegată și jignită de propriii părinți, a luat o decizie la care nu se aștepta nimeni. Are doar 20 de ani

”Galacticii” și-au regăsit forța odată cu instalarea pe banca tehnică a lui Alvaro Arbeloa, în ciuda înfrângerii din weekend cu Mallorca, și sunt cu gândul la cucerirea pentru a 16-a oară a celui mai important trofeu continental.

Însă, vor avea în față unul dintre cei mai în formă atacanți ai momentului: Harry Kane. Situația este complicată pentru Real, care a arătat carențe în defensivă și, mai mult, va fi lipsită și de portarul Thibaut Courtois. La acest meci vom miza pe varianta ”interval goluri Bayern: 2-3”, care are la Superbet o cotă de 2.12.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 710 lei

În concluzie, pentru biletul zilei de marți la pariuri, avem de la Superbet o cotă de 3.35 pentru pronosticul ”total goluri prima repriză și total goluri a doua repriză: peste 1.5 & peste 0.5” în meciul Sporting Lisabona – Arsenal Londra și o cotă de 2.12 pentru ”interval goluri Bayern: 2-3” la Real Madrid – Bayern Munchen, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 7.10. Numai bună pentru un câștig de 710 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

Pontul zilei de duminică, 5 aprilie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3,92...
Fanatik
Pontul zilei de duminică, 5 aprilie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3,92 la Rapid – U Cluj
Biletul zilei la pariuri de duminică, 5 aprilie 2026, poate aduce un câștig...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri de duminică, 5 aprilie 2026, poate aduce un câștig de 306 de lei cu miză pe meciuri din Franța
Biletul de weekend la pariuri! SuperGigi oferă SuperPontul din SuperLiga României
Fanatik
Biletul de weekend la pariuri! SuperGigi oferă SuperPontul din SuperLiga României
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
