Biletul zilei la pariuri, marți, 7 iunie 2022. Mizăm pe meciuri din Liga Națiunilor pentru un câștig de 410 de lei

Pentru ziua de marți, 7 iunie 2022 pentru biletul zilei la pariuri vă propunem două ponturi pe care mergem fără teama că am putea greși. Le-am studiat și noi spunem că merită să le încercați. Vizăm și un profit frumușel de 410 de lei. Evident vom și argumenta pentru fiecare în parte alegerea făcută. Vorbim despre un super-meci, dar și pe partida României din Bosnia și Herțegovina. Vom miza 100 de lei pe o cotă totală de 4,31 la .

Deschidem biletul zilei de marți, 7 iunie 2022 cu un meci în care vom urmări la lucru două dintre cele mai grele reprezentative din lume. Un duel Germania – Anglia este mai mult decât un meci de fotbal, este o întâlnire ce își are rădăcinile și rivalitatea încă de la începuturile fotbalului. Inutil să mai spunem că sunt două reprezentative de clasă mondială pe care nu puteam să le ocolim.

ADVERTISEMENT

Pentru a doua propunere vom merge tocmai la Zenica pentru confruntarea dintre Bosnia și Herțegovina și România. După debutul dezastruos în actuala ediție a Ligii Națiunilor, așteptăm primul punct al lui Edi Iordănescu pe banca ”tricolorilor”, chiar dacă ne-am cam pierdut elanul și speranțele. Asta nu înseamnă că nu am analizat așa cum trebuie pontul propus.

Cotă de 2,05 pe biletul zilei în disputa Germania – Anglia

Prima propunere de pe biletul zilei de marți, 7 iunie 2022, este așa cum spuneam mai devreme întâlnirea dintre Germania și Anglia, din Liga Națiunilor. O confruntare pe care în mod normal ar trebui să o vedem într-una dintre fazele superioare ale Campionatului European, sau Cupa Mondială. Până la urmă actuala ediție a Ligii Națiunilor exact asta este, o serie de repetiții oficiale pentru Cupa Mondială.

ADVERTISEMENT

La precedenta partidă Germania părea favorită în fața Italiei, chiar dacă meciul s-a disputat în Peninsulă. Tot favorită ar trebui să fie și în fața Angliei, deși trupa lui Harry Kane se deplasează la Munchen din postura de vicecampioană continentală. Este foarte probabil ca meciul să aibă o învingătoare, oricare ar fi ea, cum la fel de bine duelul se poate încheia cu o remiză de salon.

Spuneam, însă, ceva mai înainte, că o întâlnire între cele două reprezentative este mai mult decât un meci de fotbal. Nu vorbim doar de valoarea fotbaliștilor care se vor afla pe teren, ci și de valoarea istorică a unui astfel de duel. Este suficient, credem, să amintim doar faptul că de-a lungul timpului cele două naționale s-au înfruntat de 33 de ori, iar linia de clasament este extrem de echilibrată 15 victorii pentru Germania, 14 pentru Anglia și doar 4 remize.

ADVERTISEMENT

Însă, tocmai pentru că la orizont se arată și participarea celor două la turneul final al Cupei Mondiale din Qatar, înclinăm să credem că va fi mai degrabă un joc al experimentelor, sigur, condimentat cu dueluri tari așa cum o cere tradiția. Suntem convinși că opțiunea noastră va fi cea corectă: ”2-3 goluri în meci”, care are la o cotă de 2,05.

Bosnia și Herțegovina – România ne aduce o cotă de 2,10 la biletul zilei

Tot în Liga Națiunilor rămânem și pentru cea de a doua confruntare pe care am studiat-o și pe care v-o propunem pe biletul zilei de marți, 7 iunie. Am încercat să găsim un pont care să ne satisfacă și orgoliul, dar și setea de câștig financiare și credem că am găsit exact ceea ce căutam și ceea ce ar fi normal să se întâmple, dacă este să fim realiști.

ADVERTISEMENT

Opțiunea pe care v-o propunem se bazează și pe rezultatele obținute de Bosnia și Herțegovina, respectiv România, în primele meciuri din noua campanie de Liga Națiunilor. Gazdele au remizat în Finlanda, ai noștri au pierdut și s-au umplut de rușine la Podgorica. În acest moment credem că am lămurit suficient de bine de unde plecăm în acest duel.

ADVERTISEMENT

Nu trebuie să ne mai referim la date statistice când vorbim de naționala țării noastre, pentru că acestea sunt doar pentru istorie și pentru a ne mai alina din suferințele nesfârșite pe care ni le generează ”tricolorii”. Pentru că nu vrem să forțăm destinul am ales pontul ”1X și sub 0-2 goluri în meci”, care are o cotă de 2,10 la .

Biletul zilei aduce un profit potențial de 410 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de marți, 7 iunie 2022, la pariuri, avem de la o cotă de 2,05 pentru pronosticul ”2-3 goluri în meci” în duelul dintre Germania și Anglia și o cotă de 2,10 pentru ”1X și 0-2 goluri în meci”, în disputa dintre Bosnia și Herțegovina – România care, combinate pe un singur bilet ne garantează un câștig de 410 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.