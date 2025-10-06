Biletul zilei la pariuri, marți, 7 octombrie 2025. Câștig de 450 de lei cu tenis

Astăzi pariem pe două întâlniri din tenis, una din competiția feminină de la Wuhan și alta de la cea masculină de la Shanghai. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4.50 la MaxBet și așteptăm un profit super cu biletul zilei la pariuri de marți, 7 octombrie 2025.

Numărul de seturi de la Linda Noskova – Yulia Putintseva aduc o cotă de 2.43 pentru biletul zilei la pariuri de marți, 7 octombrie 2025

Deschidem biletul zilei de marți la pariuri cu meciul Linda Noskova – Yulia Putintseva, din primul tur al turneului de la Wuhan, programat în jurul orei 09:30. Este un duel în care sportiva din Cehia pornește cu prima șansă.

Noskova vine după o săptămână magnifică la Beijing în care a ajuns până în finală, a urcat până pe locul 27 în clasamentul WTA și vrea cel puțin să repete performanța și la Wuhan, dar nu va avea viață ușoară în fața experimentatei Putintseva.

Jucătoarea din Kazahstan este cunoscută pentru , dar și pentru dârzenia cu care luptă pentru orice punct. În aceste condiții, am ales pronosticul ”total seturi: peste 2.5”, pentru că și cota de 2.43 oferită de MaxBet este foarte tentantă.

Cotă de 1.85 de la Jaume Munar – Novak Djokovic

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Jaume Munar – Novak Djokovic, din optimile de finală ale competiției de la Shanghai, care va începe în jurul orei 13:30. Nole e favorit clar, însă vine după un episod traumatizant.

Djokovic încă nu renunță la bătălia cu noul val, dar faptul că a ajuns la 38 de ani își spune cuvântul. El a avut probleme severe în timpul victoriei din runda precedentă cu germanul Yannick Haufmann și .

Chiar și cu aceste neajunsuri, este greu de crezut că sârbul se va împiedica de un Munar care nu are nicio performanță notabilă pe suprafețe dure. La acest meci vom miza pe varianta ”total game-uri Djokovic: sub 12.5”, care are la MaxBet o cotă de 1.85.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 450 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de marți la pariuri, avem de la MaxBet o cotă de 2.43 pentru pronosticul ”total seturi: peste 2.5” în meciul Linda Noskova – Yulia Putintseva și o cotă de 1.85 pentru ”total game-uri Djokovic: sub 12.5” la Jaume Munar – Novak Djokovic, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 4.50. Numai bună pentru un câștig de 450 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.