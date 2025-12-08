Biletul zilei la pariuri, marți, 9 decembrie 2025. Câștig de 517 lei cu fotbal

ADVERTISEMENT

Astăzi pariem pe două întâlniri din etapa a 6-a a grupei de Champions League, ultima programată în acest an. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 5.17 la Superbet și așteptăm un profit uluitor cu biletul zilei la pariuri de marți, 9 decembrie 2025.

Golurile de la PSV Eindhoven – Atletico Madrid aduc o cotă de 2.20 pentru biletul zilei la pariuri de marți, 9 decembrie 2025

Deschidem biletul zilei de marți la pariuri cu meciul PSV Eindhoven – Atletico Madrid, programat de la ora 22:00. Este un duel între două echipe aflate în poziții bune în cea mai tare competiție a Europei.

Olandezii vin după victoria fabuloasă pe Anfield Road, iar în campionat merg excelent. Cu , PSV caută un nou succes care să-i dea speranțe pentru o clasare spectaculoasă între primele 8.

În ciuda celor două înfrângeri la rând din La Liga, trupa lui Diego Simeone știe să se regrupeze atunci când e vorba de Champions League. La acest meci vom miza pe varianta ”interval goluri: 2-3”, care are la Superbet o cotă de 2.20.

Cotă de 2.35 de la Barcelona – Eintracht Frankfurt

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Barcelona – Eintracht Frankfurt, care va avea loc tot de la ora 22:00. Catalanii pornesc din postura de mari favoriți, dar nemții vor veni să-și vândă scump pielea.

Trupa lui Hansi Flick merge ceas în campionat, însă în Europa evoluțiile nu sunt cele așteptate. Eșecul drastic de pe terenul lui Chelsea a lăsat urme, iar după evoluția dezastruoasă de pe Stamford Bridge.

Nemții se află într-o perioadă extrem de dificilă și singura lor șansă pe Camp Nou este să închidă jocul și să spere că pot da lovitura pe contraatac. În aceste condiții, am ales pronosticul ”interval goluri: 1-3”, pentru că și cota de 2.35 oferită de Superbet este foarte tentantă.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 517 lei

În concluzie, pentru biletul zilei de marți la pariuri, avem de la Superbet o cotă de 2.20 pentru pronosticul ”interval goluri: 2-3” în meciul PSV Eindhoven – Atletico Madrid și o cotă de 2.35 pentru ”interval goluri: 1-3” la Barcelona – Eintracht Frankfurt, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 5.17. Numai bună pentru un câștig de 517 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.