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Biletul zilei la pariuri, marți, 9 iunie 2026. Câștig de 440 de lei cu tenis

Biletul zilei la pariuri de marți, 9 iunie 2026, poate aduce un câștig de 440 lei cu ajutorul a două meciuri de tenis de la Londra și ‘s-Hertogenbosch.
Traian Terzian
08.06.2026 | 22:30
Biletul zilei la pariuri marti 9 iunie 2026 Castig de 440 de lei cu tenis
Biletul zilei la pariuri de marți, 9 iunie 2026, poate aduce un câștig generos. Sursă foto: Hepta
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Astăzi pariem pe două întâlniri din turneele feminine de la Londra și ‘s-Hertogenbosch, în care evoluează românce. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4.40 la Superbet și așteptăm un profit minunat cu biletul zilei la pariuri de marți, 9 iunie 2026.

Cotă de 2.15 de la Cîrstea – Inglis pentru biletul zilei la pariuri de marți, 9 iunie 2026

Deschidem biletul zilei de marți la pariuri cu meciul Sorana Cîrstea – Maddison Inglis, din primul tur al competiției de la Londra. Aflată la ultimul sezon al carierei, sportiva din România are performanțe incredibile.

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Anul 2026 este unul extraordinar pentru Sorana, care după ce a câștigat la Transylvania Open a făcut semifinale la Roma și sferturi la Roland Garros. Toate aceste rezultate excelente au propulsat-o în bătălia pentru Turneul Campioanelor.

În ciuda faptului că va o adversară clasată în afara Top 100, marea problemă pentru româncă o reprezintă că va fi prima sa apariție pe iarbă în acest an. În aceste condiții, am ales pronosticul ”total game-uri: peste 21.5”, pentru că și cota de 2.15 oferită de Superbet este foarte tentantă.

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Game-urile de la Korpatsch – Ruse aduc o cotă de 2.05

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Tamara Korpatsch – Gabriela Ruse, din runda inaugurală a turneului de la ‘s-Hertogenbosch. Se anunță o partidă extrem de echilibrată între două jucătoare aflate foarte aproape una de cealaltă în clasamentul WTA.

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Chiar dacă veterana din Germania a făcut turul 3 la Roland Garros, față de Ruse care a pierdut încă din prima manșă, românca este văzută cu prima șansă la victorie. Asta și prin prisma faptului că are 3-1 la meciuri directe.

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Însă, mutarea de pe zgură pe iarbă va conta foarte mult, astfel că e greu de spus care dintre cele două jucătoare va reuși să se acomodeze mai repede la noile condiții. La acest meci vom miza pe varianta ”total game-uri: peste 21.5”, care are la Superbet o cotă de 2.05.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 440 de lei

Biletul zilei pariuri marți 9 iunie 2026

În concluzie, pentru biletul zilei de marți la pariuri, avem de la Superbet o cotă de 2.15 pentru pronosticul ”total game-uri: peste 21.5” în meciul Sorana Cîrstea – Maddison Inglis și o cotă de 2.05 pentru ”total game-uri: peste 21.5” la Tamara Korpatsch – Gabriela Ruse, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 4.40. Numai bună pentru un câștig de 440 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

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ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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