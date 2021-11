Biletul zilei la pariuri, marți, 9 noiembrie 2021. Meciurile din ligile inferioare ne aduc la Get’s Bet un câștig de peste 400 de lei

Astăzi pariem pe o confruntare din Liga 2 și pe una din National League, al cincilea eșalon al fotbalului englez, două partide care se anunță extrem de interesante. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4,12 la şi aşteptăm un profit substanțial.

Deschidem biletul zilei de marți la pariuri cu meciul Concordia Chiajna – Astra Giurgiu, din , care va începe la ora 20:30. Este un duel în care ilfovenii pornesc din postura de favoriți cerți.

A doua propunere de meci de biletul celei de-a doua zi a săptâmnii este Aldershot – Wrexham, din runda cu numărul 9 a National League. Gazdele sunt în subsolul clasamentului, mai exact pe penultimul loc și au mare nevoie de puncte. Confruntarea va începe la ora 21:45.

Cotă de 2,25 de la Concordia Chiajna – Astra Giurgiu pentru biletul zilei

Concordia Chiajna pleacă cu prima șansă în fața Astrei, o echipă care are mari probleme și care încearcă să se ridice din subsolul clasamentului după ce a pornit campionatul cu un handicap de minus 14 puncte. Ilfovenii stau bine, pe locul 4, cu 27 de puncte, la nouă puncte în spatele liderului Petrolul. Prima echipă de sub linia play-off-ului, Metaloglobus, are 21 de puncte, cu șase mai puține decât „vulturii verzi”, care se pot distanța astfel în clasament.

Până acum, Concordia Chiajna a înregistrat opt victorii, trei rezultate de egalitate și o înfrângere. Cu patru goluri încasate, ilfovenii au cea mai bună defensivă din Liga 2, patru goluri încasate, la egalitate cu liderul Petrolul. Singura echipă care a bătut Concordia a fost Șelimbăr, scor 0-1.

De cealaltă parte, Astra este penultima în Liga 2. Cu toate acestea are golaveraj pozitiv, 14-12. Giurgiuvenii au două puncte după ce au reușit să obțină patru victorii, patru remize și patru eșecuri. . În acest condiții, am ales pronosticul „peste 2,5 goluri”, pentru că și cota de 2,25 oferită de este extrme de tentantă.

Golurile în Aldershot – Wrexham aducă o cotă de 1,83

Aldershot și Wrexham sunt adversare în restanța etapei cu numărul 9 din National League, al cincilea eșalon fotbalistic englez. Oaspeții stau mult mai bine în clasament. Sunt undeva pe la mijloc. Mai exact pe locul 13, cu 17 puncte. În schimb, gazdele au o situație extrem de delicată. Aldershot este pe 22, penultimul loc al ierarhiei, cu șapte puncte obținute din două victorii, o remiză și zece înfrângeri. Golaverajul este și el la pământ, 14-24.

De cealaltă parte, Wrexham a obținut cele 17 puncte din patru victorii, cinci egaluri și trei eșecuri. Este la opt puncte în spatele locului 7, ultimul care ar duce în play-off. Pentru acest duel vom miza pe varianta „ambele echipe marchează”, care are la o cotă de 1,83.

Biletul zilei aduce un profit potenţial de 412 lei

În concluzie, pentru biletul zilei de marți la pariuri, avem de la o cotă de 2,25 pentru pronosticul „peste 2,5 goluri” în meciul Concordia Chiajna – Astra Giurgiu și o cotă de 1,83 pentru „ambele echipe marchează” la Aldershot – Wrexham, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 4,12. Numai bună pentru un câștig de 412 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.