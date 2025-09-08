Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, marți, 9 septembrie 2025. Câștig de 507 de lei cu fotbal

Biletul zilei la pariuri de marți, 9 septembrie 2025, poate aduce un câștig de 507 de lei cu ajutorul a trei meciuri de fotbal din preliminariile Cupei Mondiale.
08.09.2025 | 22:30
Biletul zilei la pariuri marti 9 septembrie 2025 Castig de 507 de lei cu fotbal
Biletul zilei la pariuri, marți, 9 septembrie 2025. Câștig de 507 de lei cu fotbal. FOTO: hepta

Preliminariile Campionatului Mondial continuă, iar astăzi pariem pe trei întâlniri. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 5.07 la NETBET și așteptăm un profit fantastic cu biletul zilei la pariuri de marți, 9 septembrie 2025.

Cotă de 2.08 la Serbia – Anglia

În ciuda unei generații de excepție, Serbia nu se poate duela încă cu „giganții” de pe continent, însă e o echipă cu un apetit ofensiv ridicat. Echipa lui Dusan Vlahovic se va duela cu Anglia, în preliminariile Campionatului Mondial, iar golurile vor apărea cel mai probabil.

Duelul este programat marți, de la ora 21:45, și ținând cont de forma în care se află cele două formații, vom miza la acest duel pe pronosticul „peste 2,5 goluri”, care la NETBET are o cotă de 2.08.

Alte două meciuri din preliminarii ne aduc cote de 1.46 și 1.67

În continuarea biletului de marți, 9 septembrie, site-ul nostru vă propune alte două dueluri din preliminariile Campionatului Mondial. Primul este cel dintre Azerbaidjan și Ucraina, de la ora 19:00, iar noi am ales să mizăm la NETBET pe „2 solist”. Ultimul, dar nu cel din urmă duel de pe biletul zilei de marți, 9 septembrie, este cel dintre Bosnia și Austria, din grupa României. În ciuda punctajului maxim, echipa lui Dzeko pleacă cu șansa a 2-a, astfel că noi am decis să pariem „2 solist” la NETBET.

În concluzie, pentru biletul zilei de marți la pariuri, avem de la NETBET o cotă de 2.08 pentru pronosticul „peste 2,5 goluri” în meciul Serbia – Anglia, cota 1,46 pentru „2 solist” în Azerbaidjan – Ucraina și o cotă de 1.67 pentru „2 solist” la Bosnia – Austria, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 5,07. Numai bună pentru un câștig de 507 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

Biletul Zilei de Marți

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

