Biletul zilei la pariuri, miercuri, 1 aprilie 2026. Câștig de 472 de lei cu fotbal

Ziua de miercuri, 1 aprilie, programează mai multe partide interesante în Europa, precum manșele secunde din sferturile de finală ale UEFA Women’s Champions League sau dueluri din La Liga 2, divizia secundă din Spania. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4.72 la DON.ro și așteptăm un profit excelent cu biletul zilei la pariuri de miercuri, 1 aprilie 2026.

Cotă de 2.83 de la Racing Santander – Sporting Gijon pentru biletul zilei la pariuri de miercuri, 1 aprilie 2026

Liderul din La Liga 2, Racing Santander, caută revenirea în prima divizie a Spaniei după 14 ani de absență, iar în etapa cu numărul 33 pornește cu prima șansă împotriva celor de la Sporting Gijon, într-un duel care se va disputa miercuri, de la ora 22:30. Racing are doar un punct în plus față de a doua clasată Almeria, așadar un succes ar fi esențial.

Prima clasată vine după două înfrângeri surprinzătoare, 0-4 cu , fostul jucător al Farului, și 0-2 cu Zaragoza, în timp ce Sporting Gijon, care ocupă locul 10, are un singur succes în ultimele 7 etape, 4-1 cu Castellon. În acest context, mizăm pe un succes clar al gazdelor, cota oferită de DON.ro pentru „1 pauză/1 final” fiind de 2.83.

Cotă de 1.66 la partida Chelsea – Arsenal din UEFA Women’s Champions League

Echipele feminine ale cluburilor Chelsea și Arsenal se vor întâlni miercuri, de la ora 22:00, în manșa secundă a sferturilor din UEFA Women’s Champions League. Campioana en-titre a competiției, Arsenal, s-a impus cu 3-1 în și urmărit de peste 18.000 de fani din tribunele stadionului Emirates.

Chelsea este favorită în returul de pe Stamford Bridge și are nevoie de un succes cât mai clar pentru a avansa în semifinale, așadar ne așteptăm la un duel spectaculos, cum a fost și cel din prima manșă. La această partidă am ales să mizăm pe varianta „Peste 2.5 goluri”, care la DON.ro are o cotă de 1.66.

În concluzie, pentru biletul zilei de luni la pariuri, avem de la DON.ro o cotă de 2.83 pentru pronosticul „1 pauză/1 final” la Racing Santander – Sporting Gijon și o cotă de 1.66 pentru „Peste 2.5 goluri” în meciul Chelsea – Arsenal din UEFA Women’s Champions League, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 4.72, numai bună pentru un câștig de 472 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.