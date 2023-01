Biletul zilei la pariuri, miercuri, 1 februarie 2023. Câștig de 510 lei cu meciuri din Ligue 1 și La Liga

La mijlocul săptămânii iubitorii pariurilor sportive nu duc lipsă de soluții, astfel, am avut posibilitatea de a alege dintr-o varietate de partide spectaculoase pentru biletul zilei la pariuri. Am ales să ne oprim asupra a două partide foarte interesante din Ligue 1 și La Liga. Am construit o cotă totală de 5,10 la Get’s Bet, iar un potențial câștig ne va aduce în buzunar 510 lei dacă vom miza 100 de lei.

Partida Montpellier – PSG ne rezervă o cotă de 1,86 pe biletul zilei la pariuri

PSG nu are cel mai bun început de an. Formația lui , însă își poate lua revanșa în fața lui Montpellier, miercuri, 1 februarie, de la ora 22:00. Lider în campionatul Franței, PSG nu se regăsește după pauză cauzată de Campionatul Mondial din Qatar.

Parizienii nu pierduseră până în acest sezon, însă inevitabilul s-a produs în prima zi a anului 2023. Mai mult decât atât, prestația inconstantă a campioanei Franței s-a menținut și în următoarele meciuri, iar .

De cealaltă parte, Montpellier se află la cinci puncte de zona retrogradării, iar în ultimul meci a reușit să pună capăt unei serii negative de patru înfrângeri consecutive. În cele mai multe dintre duelurile directe, PSG s-a impus la capătul unor meciuri cu foarte multe goluri. Astfel, vom alege varianta”2 și total goluri: peste 2,5”, care are la Get’s Bet o cotă de 1,86, foarte ofertantă.

Victoria Barcelonei în meciul cu Betis ne ajută cu o cotă de 2,73 pe biletul zilei la pariuri

Barcelona joacă miercuri, 1 februarie, de la ora 22:00 meciul restanță din etapa a 17-a din La Liga cu Betis. „Catalanii” au câștigat toate meciurile din acest an și se pot distanța la opt puncte .

Echipa antrenată de Xavi impresionează în campionatul intern în actualul sezon. Barcelona a încasat doar șase goluri în 18 partide și după o finală de poveste cu Real Madrid. „Catalanii” își spală din păcatele .

Nici Betis nu o duce rău în campionat. Așa cum ne-a obișnuit, echipa din Sevilla se luptă pentru locurile care duc în cupele europene. În această lună, Betis a fost eliminată de Osasuna în optimile Cupei Spaniei și a pierdut în semifinalele Supercupei Spaniei chiar în fața Barcelonei, la loviturile de departajare. Vom alege combinația „2 solist și total goluri: peste 2,5”, care are la Get’s Bet o cotă de 2,73, numai bună de pariat.

Posibil câștig de 510 de lei cu biletul zilei la pariuri

În concluzie, pentru biletul zilei de miercuri la pariuri, avem de la Get’s bet o cotă de 1,86 pentru pronosticul „2 solist și total goluri: peste 2,5” la meciul Montpellier – PSG și o cotă de 2,73 pentru „2 solist și total goluri: peste 2,5” la partida Betis – Barcelona, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 5,10. Numai bună pentru un câștig de 510 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.