Biletul zilei la pariuri, miercuri, 1 octombrie 2025. Câștig de 367 de lei cu fotbal

Astăzi pariem pe două partide extrem de interesante din cea de-a doua rundă a fazei ligii din Champions League. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3.67 la MAXBET și așteptăm un profit interesant cu biletul zilei la pariuri de miercuri, 1 octombrie 2025.

Cotă de 2.01 la Barcelona – PSG pentru biletul zilei la pariuri de miercuri, 1 octombrie 2025

Poate cel mai așteptat meci din a doua rundă a fazei ligii este cel dintre Barcelona și PSG, care se va disputa de la ora 22:00 pe Stadionul Olimpic „Lluis Companys”. Ambele echipe au un start excelent în acest sezon, atât pe plan intern, cât și în Liga Campionilor. Catalanii sunt neînvinși și .

De cealaltă parte, parizienii sunt lideri în Ligue 1, deși au suferit o înfrângere neașteptată în derby-ul cu Olympique Marseille (0-1), disputat chiar în seara în care . Chiar dacă ambele echipe au mari probleme de lot, duelul se anunță a fi unul foarte spectaculos, iar pronosticul pe care vom miza este „Total goluri: Peste 3.5”, care la MAXBET are o cotă de 2.01.

Cotă de 1.83 la Borussia Dortmund – Athletic Bilbao

Tot de la ora 22:00, la Dortmund, Borussia va primi vizita lui Athletic Bilbao, formație care traversează un moment extrem de nefast. După trei victorii în primele meciuri oficiale disputate în actuala stagiune, bascii au înregistrat patru eșecuri și o remiză în ultimele cinci partide, reușind să marcheze doar un singur gol.

De cealaltă parte, formația lui Niko Kovac este neînvinsă în acest start de sezon, cu cinci victorii și două remize, fiind pe locul 2 în Bundesliga, în urma lui Bayern. În acest context, vom miza la partida din Germania pe varianta „1 solist”, care are la MAXBET o cotă de 1.83.

În concluzie, pentru biletul zilei de miercuri la pariuri, avem de la MAXBET o cotă de 2.01 pentru pronosticul „Total goluri: Peste 3.5” în meciul Barcelona – PSG și o cotă de 1.83 pentru „1 solist” la Borussia Dortmund – Athletic Bilbao, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 3.67. Numai bună pentru un câștig de 367 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.