Biletul zilei la pariuri, miercuri 1 septembrie. Ziua a treia de la US Open ne aduce la Get’s Bet un câștig de peste 330 de lei

Ziua a treia de la US Open, o cotă de 3,50 oferită de și o miză de 100 de lei ne pot aduce miercuri un câștig în valoare de 333 de lei.

Primul meci de pe biletul zilei selectat de noi este cel dintre Simona Halep și Kristina Kucova. Un meci ce se anunță nici prea greu, dar nici prea dificil pentru jucătoarea noastră. Românca este doar la al 4-lea meci după accidentare, iar Kucova are stilul potrivit pentru a îi pune probleme jucătoarei din Constanța. Partida stă să înceapă la ora 18:00.

Al doilea meci de pe biletul zilei selectat de noi este cel dintre Diego Schwartzman și Kevin Anderson. Un meci se anunță unul echilibrat la prima vedere, chiar dacă jucătorul sud-african nu traversează cea mai bună perioadă a carierei. Partidă este programată la ora 18:00

Cotă de 1,88 pentru biletul zilei la pariuri pentru disputa dintre Simona Halep și Kristina Kucova

revine după accidentarea la coapsă care a ținut-o departe de teren timp de 4 luni de zile. Dubla campionă de mare slam a revenit vara aceasta și, în ciuda faptului că a evoluat doar în 4 meciuri, jucătoarea din Constanța pare a fi într-o formă bună care ne dă speranțe pentru meciurile viitoare. Simona Halep are toate motivele să se revanșeze pentru anul mai puțin bun avut. după o pauză de mai bine de 7 ani.

De cealaltă parte, Kristina Kucova este „pierzătoarea norocoasă” al acestui turneu. Slovaca a fost învinsă în finala calificărilor de mult mai slab cotata Katie Boulter, dar a intrat pe tabloul principal din cauza retragerii Serenei Williams. În ciuda locul avut în clasament, 111 WTA, Kristina Kucova a disputat o finală anul acesta în circuit, la turneul de la Gdynia din Polonia. Slovaca a jucat și la turneul de la Cluj, acolo unde a ajuns până în sferturile de finală.

E pentru prima dată când cele două vor juca una împotriva celeilalte. Având în vedere forma de care au dat dovadă în ultimul timp ambele jucătoare și mai ales în primul tur, unde Simona Halep a trecut de Camilla Giorgi în 2 seturi, într-un meci ce se anunța foarte greu și victoria Kristinei Kucova împotriva lui Li, noi am luat în calcul să mizăm pe varinta sub 18.5 game-uri, care are o cotă de 1,88 la .

Cotă de 1,86 pentru biletul zilei la pariuri pentru partida dintre Kevin Anderson și Diego Schwartzman

Diego Schwartzman vine după un an foarte inconstant. Argentianul nu a mai reușit nimic notabil de la sfertul de finală de la Roland Garros. Acesta a ieșit din 16-imi la Wimbledon, acolo unde a pierdut surprinzător în fața lui Marton Fucsovics. La Jocurile Olimpice de la Tokyo, Diego s-a oprit în optimi de finală, după ce a pierdut în fața lui Karen Khachanov, medaliatul cu argint.

Kevin Anderson este departe de forma care l-a consacrat ca jucător. Fostul număr 5 mondial, a avut un an nu prea bun, clasându-se acum pe locul 77. În ciuda acestui sezon nu prea reușit, sud-africanul a reușit totuși să câștige un turneu ATP. Acesta s-a impus la Newport, pe iarbă, reușind altfel să câștige al 7-lea titlu al carierei. Terenurile americane par să-i convină de minune lui Kevin Anderson având în vedere că în 2017 a jucat finală chiar la US Open, unde a pierdut în fața lui Rafael Nadal.

Cei doi s-au mai întâlnit de 3 ori până acum, Kevin Anderson având avantajul meciurilor directe, scor 2-1, dar Schwartzman a câștigat utima dispută, la Roland Garros, în 2018, unde argentinianul a avut nevoie de 5 seturi pentru a se impune. Având în vedere că în meciurile 3 din 5 între cei doi au jucat minim 4 seturi, plus condițiile de pe hard-ul american, noi am luat în calcul să mizăm pe varianta peste 37.5 game-uri, care are o cotă de 1,86 la .

Posibil câștig de 333 de lei cu biletul zilei la pariuri

În concluzie, pentru biletul zilei de miercuri la pariuri, avem de la o cotă de 1,88 pentru „sub 18,5 game-uri” la meciul dintre Simona Halep și Kristina Kucova și o cotă de 1,86 pentru „peste 37,5 game-uri” la partida dintre Kevin Anderson și Diego Schwartzman, care combinate ne dau o cotă totală de 3,50. Numai bună pentru un câștig de aproape de 335 de lei dacă alegem să mizăm suma de 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.