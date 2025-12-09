Biletul zilei la pariuri, miercuri, 10 decembrie 2025. Câștig de 446 de lei cu fotbal

ADVERTISEMENT

Champions League a revenit cu o nouă etapă, iar ziua de miercuri aduce iubitorilor de fotbal o serie de meciuri foarte interesante. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4.46 la NetBet și așteptăm un profit consistent cu biletul zilei la pariuri de miercuri, 10 decembrie 2025.

Cotă de 3,14 de la Benfica – Napoli pentru biletul zilei la pariuri de miercuri, 10 decembrie 2025

Meciul dintre Benfica și Napoli este tipul de întâlnire care ar putea fi pusă de una singură pe biletul zilei, deoarece cota pe care NetBet o oferă pentru următorul pariu este una destul de mare. Napoli este liderul din Serie A și are 7 puncte adunate pe tabloul Champions League, pe când Benfica Lisabona are mari probleme chiar și în întrecerea internă.

Cu doar trei puncte adunate în competiția europeană, Benfica ar putea începe să-și canalizeze forțele pentru campionatul Portugaliei, acolo unde deja riscă să rămână mult în spatele contracandidatelor obișnuite: Porto și Sporting Lisabona.

Pentru această partidă, vom miza pe victoria napoletanilor, care în Serie A par principala contracandidată a lui Cristi Chivu pentru titlul de campioană. Pentru pariul „2 solist”, NetBet oferă o cotă de 3,14.

Cota de 1,42 de la Real Madrid – Manchester City completează biletul zilei de miercuri

Real Madrid se află într-o situație dificilă înainte de meciul cu „cetățenii”. Deși, nu cu mult timp în urmă, Real Madrid avea 5 puncte avans față de Barcelona în campionat, după doar câteva etape „los blancos” au pierdut 9 puncte în fața principalei contracandidate.

a venit împreună cu o ședință ce a durat toată noaptea, iar Xabi Alonso pare să aibă zilele numărate pe banca tehnică a madrilenilor. Real Madrid are mai mulți indisponibili pentru această partidă, iar Mbappe nu este nici el 100% după ce și-ar fi fracturtat un deget de la mână.

De partea cealaltă, iar pentru această partidă vom alege să mizăm pe „GG – Ambele echipe marchează”, pentru o cotă de 1,42 oferită de NetBet.

În concluzie, pentru biletul zilei de miercuri la pariuri, avem de la NetBet o cotă de 3,14 pentru pronosticul „2 solist” la Benfica – Napoli și o cotă de 1,42 pentru „GG” în meciul Real Madrid – Manchester City, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 4.46, numai bună pentru un câștig de 446 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.