Biletul zilei la pariuri, miercuri, 10 noiembrie 2021. Meciurile din EFL Trophy ne aduc la Get’s Bet un câștig de peste 350 de lei

Astăzi vom paria pe două meciuri din EFL Trophy, o competiție eliminatorie de fotbal pentru cele 48 de cluburi din Football League One și Football League Two. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3,64 la şi aşteptăm un profit important.

Deschidem biletul zilei de miercuri la pariuri cu duelul dintre și Shrewsbury, din etapa a treia a Grupei 3 din EFL Trophy. Confruntarea de pe DW Stadium va începe la ora 21:00 și se anunță una extrem de echilibrată.

A doua partidă de pe biletul zilei de miercuri se joacă între Exeter City și Bristol Rovers. Cele două sunt adversare în Grupa 13 a EFL Trophy și se luptă pentru poziția a doua. Și acest duel va începe la ora 21:00.

Cotă de 1,90 de la Wigan – Shrewsbury pentru biletul zilei

Wigan primește vizita lui Shrewsbury într-un meci în care are nevoie de victorie dacă vrea să urce în clasamentul din Grupa 3 a EFL Trophy. Se anunță un meci echilibrat, având în vedere că ambele echipe evoluează și în campionat în același eșalon, League One, care este divizia a treia în Anglia.

Înaintea meciului direct, oaspeții stau mai bine în clasament. Sunt pe locul 2, cu trei puncte, șase mai puține decât liderul Crewe. Shrewsbury a obținut până acum o victorie și a suferit o înfrângere în competiție. S-a impus cu 3-1 în fața lui Wolves U21 și a pierdut cu Crewe, scor 0-1.

De cealaltă parte, Wigan, , nu are decât un punct după primele două runde. Și ea a fost victima lui Crew, scor 0-2. Punctul obținut îl are, culmea, tot în urma unei înfrângeri, cu Wolves U21, dar la loviturile de departajare, acolo unde se acordă un punct pierzătoarei și două învingătoarei. Ne așteptăm așadar la un meci echilibrat, dar și spectaculos și de aceea am ales pronosticul „peste 2,5 goluri”, pentru că și cota de 1,90 oferită de tentează.

Golurile în Exeter City – Bristol Rovers aducă o cotă de 1,90

Exeter City și Bristol Rovers anunță o partidă cel puțin la fel de spectaculoasă, dar mai echilibrată. Cele două echipe sunt pe locul 2 în Grupa 13 din EFL Trophy. Diferența o face doar golaverajul. Oaspeții stau mai bine deoarece au trei goluri marcate și două încasate, spre deosebire de gazde care sunt pe zero. Ambele echipe fac parte din League Two, al patrulea eșalon fotbalistic englez.

În primul meci din grupă, Bristol Rovers a pierdut cu liderul Chelsea U21 (6 puncte), scor 1-2, dar s-a revanșat în etapa a doua când a bătut-o cu 2-0 pe Cheltenham. De cealaltă parte, Bristol Rovers a învins-o la penalty-uri pe Cheltenham și a pierdut tot la penalty-uri cu puștii lui Chelsea. Și aici am ales aceeași variantă de „peste 2,5 goluri”, pentru că și cota de 1,90 oferită de nu trebuie ratată.

Biletul zilei aduce un profit potenţial de 364 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de miercuri la pariuri, avem de la o cotă de 1,90 pentru pronosticul „peste 2,5 goluri” în meciul Wigan – Shrewsbury și o cotă de 1,90 pentru „peste 2, 5goluri” la Exeter City – Bristol Rovers, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 3,64. Numai bună pentru un câștig de 364 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.