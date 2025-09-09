Biletul zilei la pariuri, miercuri, 10 septembrie 2025. Câștig de 390 lei cu fotbal

Am ales două evenimente de maximă importanță pe care vom miza 100 de lei pe o cotă totală de 3.90 la GETSBET și așteptăm un profit fantastic cu biletul zilei la pariuri de miercuri, 10 septembrie 2025.

Cotă de 1.72 la Zrinjski – FK Sarajevo

Zrinjski – în campionatul Bosniei. Deși formația gazdă suferă în acest debut de sezon, aceasta a reușit să se califice în „Faza Ligii” UEFA Conference League. Același lucru nu se poate spune și despre

Duelul este programat miercuri, de la ora 21:00, și ținând cont de forma în care se află cele două formații, vom miza, în cadrul biletului de meircuri, 10 septembrie, la acest duel pe pronosticul „1 solist”, care la GETSBET are o cotă de 1.72.

Campionatul Argentinei ne aduce o cotă de 2.26

În continuarea biletului de miercuri, 10 septembrie, site-ul nostru vă propune un meci extrem de interesant din etapa 25 din „Primera C”, din Argentina. Este vorba despre Deportivo Muniz – Ituzaingo, duel ce o găsește pe gazdă pe locul 10, pe când oaspeții sunt lideri.

Având în vedere forma incredibilă pe care o arată Ituzaingo, am ales să mizăm pe biletul zilei de miercuri, 10 septembrie, pe pronosticul „2 solist”, care are o cotă de 2.26 la GETSBET. Cum în Argentina campionatul este deja în etapa 25, este greu de crezut că Deportivo Muniz ar putea pune probleme.

În concluzie, pentru biletul zilei de miercuri la pariuri, avem de la GETSBET o cotă de 1.72 pentru pronosticul „1 solist” în meciul Zrinjski – FK Sarajevo și o cotă de 2.26 pentru „2 solist” la Deportivo Muniz – Ituzaingo, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 3.90. Numai bună pentru un câștig de 390 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.