Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, miercuri, 11 februarie 2026. Câștig de 377 de lei cu fotbal

Biletul zilei la pariuri de miercuri, 11 februarie 2026, poate aduce un câștig de aproximativ 400 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Premier League.
Traian Terzian
10.02.2026 | 22:30
Biletul zilei la pariuri miercuri 11 februarie 2026 Castig de 377 de lei cu fotbal
Biletul zilei la pariuri de miercuri, 11 februarie 2026, poate aduce un câștig superb. Sursă foto: Hepta
ADVERTISEMENT

Astăzi pariem pe două întâlniri din etapa a 26-a a campionatului Angliei, în care evoluează echipe de tradiție. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3.77 la DON.RO și așteptăm un profit excelent cu biletul zilei la pariuri de miercuri, 11 februarie 2026.

Cotă de 2.00 de la Manchester City – Fulham pentru biletul zilei la pariuri de miercuri, 11 februarie 2026

Deschidem biletul zilei de miercuri la pariuri cu meciul Manchester City – Fulham, programat de la ora 21:30. ”Cetățenii” nu-și permit nici cel mai mic pas greșit pentru a nu pierde urma liderului Arsenal.

ADVERTISEMENT

Aflată la 6 lungimi în urma ”tunarilor”, trupa lui Pep Guardiola nici nu concepe să nu ia toate cele 3 puncte în jocul de pe Etihad Stadium. Și asta mai ales pentru că moralul este la cote înalte după succesul din deplasare cu Liverpool.

Însă, atenție mare, deoarece Fulham este o echipă fără presiune, extrem de incomodă și care nu de puține ori a încurcat marile forțe din Premier League. În aceste condiții, am ales pronosticul ”PsF X”, pentru că și cota de 2.00 oferită de DON.RO este foarte tentantă.

ADVERTISEMENT
Fetiță de patru ani, în comă după ce ar fi fost bătută grav....
Digi24.ro
Fetiță de patru ani, în comă după ce ar fi fost bătută grav. Dosar penal pentru tentativă de omor

Cornerele de la Sunderland – Liverpool aduc o cotă de 1.88

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Sunderland – Liverpool, care va avea loc de la ora 22:15. Cele două formații traversează momente total diferite, iar asta face ca jocul să se anunțe unul mai mult decât interesant.

ADVERTISEMENT
”Brutal”. Shakira a urcat pe scenă și ce a urmat face înconjurul lumii!...
Digisport.ro
”Brutal”. Shakira a urcat pe scenă și ce a urmat face înconjurul lumii! Reacția artistei, ”de milioane”

”Cormoranii” sunt departe de evoluțiile entuziasmante din sezonul precedent când au luat titlul și deocamdată în sunt în afara Top 4 care asigură participarea în Champions League. Colac peste pupăză, superstarul Mohamed Salah trece prin clipe grele și nu se știe dacă va putea juca.

De partea cealaltă, gazdele se află la mijlocul clasamentului și sunt surpriza plăcută a acestei stagiuni. Fără înfrângere pe teren propriu, Sunderland vrea să-i dea lovitura de grație și lui Liverpool. La acest meci vom miza pe varianta ”total cornere: peste 9.5”, care are la Betano o cotă de 1.88.

ADVERTISEMENT

Biletul zilei aduce un profit potențial de 377 de lei

Biletul zilei pariuri miercuri 11 februarie 2026

În concluzie, pentru biletul zilei de miercuri la pariuri, avem de la DON.RO o cotă de 2.00 pentru pronosticul ”PsF X” în meciul Manchester City – Fulham și o cotă de 1.88 pentru ”total cornere: peste 9.5” la Sunderland – Liverpool, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 3.77. Numai bună pentru un câștig de 377 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

Pontul zilei de luni, 9 februarie. Bet Builder de cotă 2,35 la Superbet...
Fanatik
Pontul zilei de luni, 9 februarie. Bet Builder de cotă 2,35 la Superbet pentru Dinamo – Universitatea Craiova
Biletul zilei la pariuri, luni, 9 februarie 2026. Câștig de 585 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, luni, 9 februarie 2026. Câștig de 585 de lei cu meciuri de fotbal: pronosticul de la Dinamo – Universitatea Craiova
Fabulos! Cum arată biletul câștigător pe care SuperGigi a mizat 100.000 de lei....
Fanatik
Fabulos! Cum arată biletul câștigător pe care SuperGigi a mizat 100.000 de lei. Peste 1.000 de fani l-au copiat
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
L-a amenințat că va fi 'dus în pădure și bătut' după un gol...
iamsport.ro
L-a amenințat că va fi 'dus în pădure și bătut' după un gol încasat: 'Singurul patron din România de care mi-a fost frică'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!