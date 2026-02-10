Biletul zilei la pariuri, miercuri, 11 februarie 2026. Câștig de 377 de lei cu fotbal

ADVERTISEMENT

Astăzi pariem pe două întâlniri din etapa a 26-a a campionatului Angliei, în care evoluează echipe de tradiție. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3.77 la DON.RO și așteptăm un profit excelent cu biletul zilei la pariuri de miercuri, 11 februarie 2026.

Cotă de 2.00 de la Manchester City – Fulham pentru biletul zilei la pariuri de miercuri, 11 februarie 2026

Deschidem biletul zilei de miercuri la pariuri cu meciul Manchester City – Fulham, programat de la ora 21:30. ”Cetățenii” nu-și permit nici cel mai mic pas greșit pentru a nu pierde urma liderului Arsenal.

Aflată la 6 lungimi în urma ”tunarilor”, trupa lui Pep Guardiola nici nu concepe să nu ia toate cele 3 puncte în jocul de pe Etihad Stadium. Și asta mai ales pentru că moralul este la cote înalte după .

Însă, atenție mare, deoarece Fulham este o echipă fără presiune, extrem de incomodă și care nu de puține ori a încurcat marile forțe din Premier League. În aceste condiții, am ales pronosticul ”PsF X”, pentru că și cota de 2.00 oferită de DON.RO este foarte tentantă.

Cornerele de la Sunderland – Liverpool aduc o cotă de 1.88

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Sunderland – Liverpool, care va avea loc de la ora 22:15. Cele două formații traversează momente total diferite, iar asta face ca jocul să se anunțe unul mai mult decât interesant.

”Cormoranii” sunt departe de evoluțiile entuziasmante din sezonul precedent când au luat titlul și deocamdată în sunt în afara Top 4 care asigură participarea în Champions League. Colac peste pupăză, superstarul și nu se știe dacă va putea juca.

De partea cealaltă, gazdele se află la mijlocul clasamentului și sunt surpriza plăcută a acestei stagiuni. Fără înfrângere pe teren propriu, Sunderland vrea să-i dea lovitura de grație și lui Liverpool. La acest meci vom miza pe varianta ”total cornere: peste 9.5”, care are la Betano o cotă de 1.88.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 377 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de miercuri la pariuri, avem de la DON.RO o cotă de 2.00 pentru pronosticul ”PsF X” în meciul Manchester City – Fulham și o cotă de 1.88 pentru ”total cornere: peste 9.5” la Sunderland – Liverpool, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 3.77. Numai bună pentru un câștig de 377 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.