Biletul zilei la pariuri, miercuri, 11 martie 2026. Câștig de 705 lei cu două meciuri din Champions League

ADVERTISEMENT

Prima manșă a optimilor UEFA Champions League continuă miercuri cu 4 partide care se anunță a fi extrem de interesante. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 7.05 la DON.RO și așteptăm un profit consistent cu biletul zilei la pariuri de miercuri, 11 martie 2026.

Cotă de 3.60 la PSG – Chelsea pentru biletul zilei la pariuri de miercuri, 11 martie 2026

Partida dintre PSG și Chelsea se numără printre cele mai așteptate din optimile UEFA Champions League. Parizienii vor să își ia revanșa după eșecul dur suferit în vara anului trecut în finala Campionatului Mondial al Cluburilor, scor 0-3, însă echipa lui Luis Enrique nu se află într-o formă foarte bună înainte de duelul din prima manșă, care se va disputa miercuri, de la ora 22:00.

ADVERTISEMENT

Campioana Europei a încheiat faza ligii din Champions League cu două rezultate nefaste, 1-2 cu Sporting și 1-1 cu Newcastle, și a ratat prezența în top 8, fiind nevoită să joace , adversara având câte un jucător eliminat în ambele manșe.

De cealaltă parte, Chelsea are un bilanț pozitiv sub comanda lui Liam Rosenior, 10 victorii, 2 remize și 3 înfrângeri, cu mențiunea că toate eșecurile au sosit contra rivalei Arsenal. Suntem de părere că partida de la Paris va fi una echilibrată, așadar vom miza pe varianta „X solist”, care la DON.RO are o cotă de 3.60.

ADVERTISEMENT

Cotă de 1.96 la Bodo/Glimt – Sporting

Bodo/Glimt a avut un parcurs fabulos în Champions League în 2026. Norvegienii aveau o șansă infimă de a avansa în faza eliminatorie, dar au obținut două succese incredibile spre finalul fazei ligii, 3-1 cu Manchester City și 2-1 cu Atletico Madrid, după care .

ADVERTISEMENT

În optimi, Bodo/Glimt o va întâlni pe Sporting, care a impresionat la rândul său, reușind să încheie faza ligii în top 8, deasupra unor formații precum Inter, Real Madrid sau PSG. Prima manșă se va disputa miercuri, de la ora 22:00, iar norvegienii vor beneficia de un avantaj important, cel al terenului propriu. La acest duel, am ales pronosticul „Pauză sau final: 1”, care are o cotă de 1.96 la DON.RO.

În concluzie, pentru biletul zilei de miercuri la pariuri, avem de la DON.RO o cotă de 3.60 pentru pronosticul „X solist” la PSG – Chelsea și o cotă de 1.96 pentru „Pauză sau final: 1” în meciul Bodo/Glimt – Sporting, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 7.05, numai bună pentru un câștig de 705 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ADVERTISEMENT

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.