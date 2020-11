Biletul zilei la pariuri, miercuri, 11 noiembrie 2020. Câştig de 400 de lei din fotbalul african

Biletul zilei la pariuri, miercuri, 11 noiembrie 2020. Cum astăzi e o zi de meciuri amicale în Europa, ne-am reorientat spre alte continente, întrucât partidele fără miză pot furniza surprize mari. În Africa, se desfăşoară etapa a treia a calificărilor pentru Cupa Naţiunilor, prilej excelent pentru un bilet de 400 de lei câştig potenţial la Get’s Bet.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Primul meci de pe biletul zilei este Senegal – Guinea-Bissau, de la ora 18:00. Gazdele sunt favorite într-o Grupă I din care mai fac parte Congo şi Eswatini, fostă Swaziland.

Tot de la ora 18:00, începe şi Mauritania – Burundi. Prima şansă în Grupa E o are Marocul, în timp ce Mauritania şi Republica Centrafricană luptă pentru locul secund. Burundi, care are o singură participare la Cupa Africii pe Naţiuni, la ediţia precedentă, are şanse mici să repete performanţa.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În final, ultimul meci de pe biletul zilei este Libia – Guineea Ecuatorială, care începe la 21:00. Cele două, alături de Tanzania, poartă o luptă în trei pentru cea de-a doua poziţie calificantă, primul loc în Grupa J aparţinându-i, în mod normal, Tunisiei.

Cotă 1,54 pe biletul zilei pentru o victorie sigură a Senegalului

Senegalul, vicecampioana ultimei ediţii, este o naţională plină de vedete, cu jucători cotaţi la multe milioane de euro. Sadio Mane de la Liverpool (120 de milioane de euro), Kalidou Koulibaly de la Napoli (65), Idrissa Gueye de la PSG (24) sau Edouard Mendy de la Chelsea (20) sunt cei mai importanţi, dar mulţi dintre titularii trimişi în teren de Aliou Cisse joacă în campionatele puternice. Senegalul a câştigat lejer primele două partide, 2-0 contra celor din Congo şi 4-1 în Eswatini.

ADVERTISEMENT

Guinea-Bissau are trei puncte după primele două meciuri, o victorie normală (3-0 cu Eswatini) şi o înfrângere cu rivala la locul secund, Congo (0-3). În mod normal, oaspeţii sunt victimă sigură pe terenul lui Senegal, diferenţa de valoare dintre cele două fiind astronomică. Printre cei mai bine cotaţi sunt Balde de la Dijon (3,5 milioane) şi Nanu de la Porto (3 milioane). La ultima întâlnire directă, Guinea-Bissau a cedat cu 1-3. „1 pauză / 1 final“ are cota 1,54 la Get’s Bet.

VEZI AICI PONTURILE CU CARE POȚI DA LOVITURA LA PARIURI

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mauritania aduce o cotă de 1,52 pe biletul zilei

Mauritania s-a calificat o singură dată la turneul final continental, la ultima ediţie, când s-a mărit numărul de echipe participante la 24. A terminat cu două puncte în grupă şi s-a clasat pe locul 19. În aceste preliminarii, a debutat cu un rezultat foarte bun, o remiză 0-0 pe terenul favoritei Maroc. În cel de-al doilea meci a trecut cu 2-0 de Republica Centrafricană.

Burundi are două înfrângeri din tot atâtea meciuri în campania de calificare, cedând 0-2 cu Republica Centrafricană şi 0-3 cu Maroc. A participat, de asemenea, numai la ediţia precedentă a Cupei Africii pe Naţiuni, unde a înregistrat trei înfrângeri în grupă şi a terminat pe 22 din 24 de formaţii. „1 solist“ are cota 1,52 la Get’s Bet.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Libia e favorită

În grupa J, primul loc va fi, mai mult ca sigur, antamant de Tunisia, iar pentru poziţia secundă se luptă Libia, Tanzania şi Guineea Ecuatorială. Libia a reuşit deja o victorie, 2-1 cu Tanzania, după ce în prima etapă pierduse 1-4 în Tunisia. O nouă victorie contra celor din Guineea ar însemna un pas mare spre locul secund. De altfel, la ultima confruntare directă, în 2018, Libia s-a impus cu 3-0.

Guineea Ecuatorială are un start de campanie foarte prost, cu zero puncte după primele două etape. 1-2 în Tanzania şi 0-1 cu Tunisia au fost înfrângeri la limită, dar înfrângeri. Cel mai important om al oaspeţilor este Pedro Obiang, un mijlocaş central născut în Spania şi trecut pe la loturile de tineret ale ibericilor, care evoluează la Sassuolo în Serie A. De altfel, cotat la 5,5 milioane, el reprezintă jumătate din valoarea lotului oaspeţilor. „1 solist“ are cota 1,62 la Get’s Bet.

ADVERTISEMENT

Câştig de 400 de lei din fotbalul african

În concluzie, biletul zilei la pariuri ne poate aduce un câştig de aproape 400 de lei din doar trei meciuri. Am mizat 100 pe victoria sigură a Senegalului, dar şi pe succese ale Mauritaniei şi Libiei. Pe lângă cota combinată de 3,81, adăugăm şi bonusul de 3% oferit de Get’s Bet şi obţinem o cotă totală de 3,92.

ADVERTISEMENT

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.