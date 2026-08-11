Biletul zilei la pariuri, miercuri, 12 august. Câștig de peste 500 de lei cu fotbal european

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Biletul zilei de miercuri, 12 august, vine cu două cote mari, riscante, dar potențial foarte profitabile. Mizăm pe un meci din preliminariile Conference League și pe PSG – Aston Villa, în Supercupa Europei, primul trofeu continental din noul sezon.

Cotă 2,36 pe biletul zilei de miercuri, 12 august, dintr-un pariu combinat

Primul meci de pe biletul zilei de miercuri, 12 august, este returul dintre Rapid Viena și Paide (Estonia), din preliminariile Conference League. Austriecii n-au avut niciun fel de probleme să câștige turul din deplasare cu 4-1, astfel că soarta calificării în play-off e deja clară. Se pune, deci, întrebarea de ce ar mai forța Rapid Viena la retur? Răspunsul: n-are de ce să forțeze. Dar chiar și așa o așteaptă o victorie facilă.

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De altfel, în turul precedent, austriecii s-au aflat într-o situație similară contra andorrezilor de la Santa Coloma. Rapid câștiga 3-1 în deplasare, iar la retur o făcea și mai clar, cu un 6-2 spectaculos. Istoria se poate repeta. Mai ales că și Paide are o istorie a eliminărilor la scor. Anul trecut, pierdea meciul retur cu 0-6 pe terenul suedezilor de la AIK, iar cu un sezon înainte, 1-6 tot contra unor suedezi, Hacken. Așadar, la Rapid Viena – Paide, am ales pariul combinat „Rapid Viena handicap -2,5 și peste 3,5 goluri în meci”, care are cotă 2,36 la MrBIT.

Supercupe Europei aduce o cotă de 2,20 pe biletul zilei

Capul de afiș al zilei de miercuri, 12 august, este, fără doar și poate, Supercupa Europei dintre PSG și Aston Villa. Duelul și Europa League din sezonul precedent este unul cu trofeul pe masă. Trofeu pe care PSG l-a câștigat și anul trecut. E clar că valoare e de partea francezilor, care pornesc având prima șansă. Dar Aston Villa i-a dat de furcă PSG-ului în sferturile Ligii Campionilor din urmă cu doi ani. În tur, la Paris, Villa a deschis scorul, dar a pierdut 1-3. La retur, PSG a avut 2-0 și părea că a închis calificarea. Însă englezii au marcat de 3 ori între minutule 34 și 57. Deși

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Rămân, însă, două meciuri directe cu goluri multe și în ambele porți. Ceea ce ne dorim și miercuri seară. Pentru că am mizat pe „ambele marchează și peste 2,5 goluri”, la cotă 2,20 pe MrBIT.