Biletul zilei la pariuri, miercuri 12 iunie. Câștig de 800 de lei cu trei meciuri de tenis

Astăzi pariem pe trei meciuri ce au loc pe terenurile de tenis de la Stuttgart și Nottingham, în care cei mai buni jucători ai lumii vor intra în acțiune pentru prima dată pe sezonul de iarbă. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 8,37 la Superbet și așteptăm un profit considerabil.

Hamad Medjedovic – Alexander Bublik deschide biletul zilei cu o cotă de 2.25

Primul meci al zilei îi aduce față în față pe Hamad Medjedovic, tânărul jucător în care Novak Djokovic a investit de-a lungul timpului, și Jucătorul din Serbia vine după o victorie mare în primul tur, în fața lui Fabian Marozsan, un alt jucător tânăr pe care Hamad l-a învins în trei seturi.

ADVERTISEMENT

De cealaltă parte, Bublik se află pe suprafața unde pare că se simte cel mai bine. Anul trecut, jucătorul din Kazahstan a reușit să câștige surprinzător turneul de la Halle, Germania, unde i-a învins în semifinală și finală pe Alexander Zverev și Andrey Rublev, doi jucători din top 10. În primul tur Bublik a beneficiat de un „bye”, așa că meciul cu Medjedovic reprezintă prima sa partidă pe iarbă în acest an.

Având în vedere forma celor doi, dar și faptul că tânărul jucător din Serbia se motivează mult mai bine când întâlnești jucători de top, plus că Bublik nu a jucat până acum pe iarbă, noi am ales să mizăm pe pronosticul „1 solist”, care are o cotă de 2,25 la Superbet.

ADVERTISEMENT

Frances Tiafoe – Yannick Hanfmann sare în ajutor cu o cotă de 1,55

Al doilea meci de pe biletul zilei îl are în prin plan pe turneu care are loc la Stuttgart. Americanul îl va întâlni în turul doi pe Yannick Hanfmann, un jucător din Germania care a avut rezultate decente anul acesta. Tiafoe a rămas dator în sezonul 2024 în ceea ce privește rezultatele. Jucătorul aflat pe locul 28 ATP nu a reușit să ajungă în sferturi la niciun turneu la care a participat.

De cealaltă parte, Yannick vine după victoria dominantă din turul 1, unde a avut nevoie doar de două seturi, în care a pierdut un total de șase game-uri, pentru a trece de Henri Squire. Germanul se află în acest moment pe locul 91 ATP și caută să facă un turneu de vis la Stuttgart, mai ales că se joacă acasă la el, în Germania.

ADVERTISEMENT

Având în vedere forma celor doi jucători, dar și faptul că Tiafoe nu este străin succesului pe iarba din Germania, noi am ales să mizăm pe pronosticul „1 solist”, care are o cotă de 1,55 la Superbet.

Daria Saviile – Diane Paryy închide biletul zilei cu o cotă de 2,40

Ultimul meci de pe biletul zilei este cel dintre Daria Saville și Diane Parry. Australianca, în vârstă de 30 de ani, caută să revină la forma care a consacrat-o înainte ca aceasta să părăsească circuitul, în urmă cu 5 ani. Jucătoarea aflată pe locul 84 WTA vine după victoria categorică din primul tur, în fața Clarei Burel, meci în care Saville a pierdut doar șase game-uri.

ADVERTISEMENT

De cealaltă parte, Diane Parry este noua speranță a tenisului din Franța. Jucătoarea în vârstă de 21 de ani a avut un an excelent pentru standardele ei, reușind să ajungă pentru prima dată în top 100. În primul tur, Diane a avut nevoie de doar două seturi pentru a trece de Cristina Bucsa, meci în care franțuzoaica a pierdut doar 5 game-uri.

Având în vedere forma celor două, dar și faptul că ambele jucătoare sunt destul de apropiate ca nivel, noi am ales să mizăm pe pronosticul „peste 2,5 seturi”, care are o cotă de 2,40 la Superbet.

În concluzie, pentru biletul zilei de miercuri la pariuri, avem de la Superbet o cotă de 2,25 pentru pronosticul „1 solist” în meciul Hamad Medjedovic – Alexander Bublik, o cotă de 1,55 pentru „1 solist” în partida Frances Tiafoe – Yannick Hanfmann și o cotă de 2,40 pentru „peste 2,5 seturi” în partida Daria Saville Diane Parry care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 8,37. Numai bună pentru un câștig de aproximativ 800 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.