Biletul zilei la pariuri, miercuri, 12 noiembrie 2025. Câștig de 351 de lei cu fotbal

Primele meciuri internaționale de care fanii fotbalului vor avea parte în această săptămână sunt cele de la preliminariile Campionatului European U19, Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3.51 la SUPERBET și așteptăm un profit consistent cu biletul zilei la pariuri de miercuri, 12 noiembrie 2025.

Cotă de 2,25 de la Malta U19 – Irlanda de Nord U19 pentru biletul zilei la pariuri de miercuri, 12 noiembrie 2025

Unul dintre cele mai dezechilibrate meciuri din prima etapă pare să fie acesta. Malta nu este o națională puternică în general, iar academiile sale nu se ridică la un nivel de top. Echipele de club abia se califică în Conference League, iar jucătorii maltezi lipsesc cu desăvârșire din loturile lor.

De cealaltă parte, Irlanda de Nord este o pepinieră uriașă pentru fotbalul britanic, pentru tot ce înseamnă campionatele Scoției și Angliei, fie că e vorba de Championship sau chiar Premier League. Puștii naționalei Irlandei de Nord evoluează deja în academii puternice din Anglia, precum Tottenham, Everton, Sunderland, Nottingham sau Luton Town.

Cota pentru o victorie solistă a nord-irlandezilor este una destul de mică, tocmai de aceea am gândit un pariu ce este realizabil și ne poate aduce un profit uriaș. Vom miza pe „2 și peste 3,5 goluri” pentru o cotă de 2,25 oferită de SUPERBET.

Cota de 1,56 de la Georgia U19 – Croația U19 completează biletul zilei de miercuri

Toată lumea știe că naționala Croației are jucători din cele mai mari campionate, Ei bine, asemănător. Deoarece au un lot atât de valoros la naționala mare, croații își permit să-l convoace pe tânărul Patrice Covic, cu meciuri în Bundesliga pentru Werder Bremen și cotat la 4 milioane de euro, doar la naționala U19. Ei se mai bazează pe jucători aduși din „La Masia” sau academia lui Dinamo Zagreb, dar și pe alții care au confirmat deja în campionatul intern, cum ar fi Branislav Mlacic, care la 18 ani este titular incontestabil la Hajduk Split.

De partea cealaltă, jucătorii georgieni nu au trecut încă la nivelul de seniori. Ei nu au o mare experiență, însă fotbalul din Georgia a evoluat enorm în ultimul deceniu. Cu toate acestea, în meciul de miercuri vom merge pe victoria solistă a croaților: „2 solist” pentru o cotă de 1,56 de la SUPERBET.

În concluzie, pentru biletul zilei de miercuri la pariuri, avem de la SUPERBET o cotă de 2,25 pentru pronosticul „2 & peste 3,5 goluri” la Malta U19 – Irlanda de Nord U19 și o cotă de 1,56 pentru „2 solist” în meciul Georgia U19 – Croația U19, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 3.51, numai bună pentru un câștig de 351 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.