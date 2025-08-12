Biletul zilei la pariuri, miercuri, 13 august 2025. Câștig de 478 de lei cu fotbal

Astăzi pariem pe două întâlniri din Conference League și Supercupa Europei, în care există favorite clare. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4.78 la DON.RO și așteptăm un profit frumos cu biletul zilei la pariuri de miercuri, 13 august 2025.

Golurile de la Istanbul Bașakșehir – Viking FK aduc o cotă de 1.95 pentru biletul zilei la pariuri de miercuri, 13 august 2025

Deschidem biletul zilei de miercuri la pariuri cu meciul Istanbul Bașakșehir – Viking FK, din manșa secundă a turului 3 preliminar al Conference League, programat de la ora 19.00. Turcii sunt .

Suporterii gazdelor vor crea ca de obicei o atmosferă infernală pe Fatih Terim Stadyumu și speră să vadă o nouă demonstrație de forță a favoriților, la fel cum s-a întâmplat și în runda precedentă din Europa.

Norvegienii sunt conștienți de faptul că șansele sunt reduse și nu ar fi exclus să-și odihnească piese importante pentru lupta la titlu în întrecerea internă. La acest meci vom miza pe varianta ”total goluri: peste 3.5”, care are la DON.RO o cotă de 1.95.

Cotă de 2.45 de la PSG – Tottenham

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este PSG – Tottenham Hotspur, din Supercupa Europei de la Udine, care va începe la ora 22:00. Este duelul pentru primul trofeu continental al sezonului și jocul care deschide stagiunea la nivel înalt.

Parizienii au avut un sezon încântător în care au câștigat în premieră Champions League, însă finalul verii este unul agitat. Portarul Gianluigi Donnarumma ar cam vrea să plece, iar .

De partea cealaltă, Spurs a schimbat managerul și l-a adus pe danezul Thomas Frank, însă l-a pierdut pe căpitanul Heung-Min Son, iar Radu Drăgușin este în continuare nerefăcut. În aceste condiții, am ales pronosticul ”număr exact de goluri Tottenham: 1”, pentru că și cota de 2.45 oferită de DON.RO este foarte tentantă.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 478 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de miercuri la pariuri, avem de la DON.RO o cotă de 21.95 pentru pronosticul ”total goluri: peste 3.5” în meciul Istanbul Bașakșehir – Viking FK și o cotă de 2.45 pentru ”număr exact de goluri Tottenham: 1” la PSG – Tottenham Hotspur, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 4.78. Numai bună pentru un câștig de 478 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.