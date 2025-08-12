Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, miercuri, 13 august 2025. Câștig de 478 de lei cu fotbal

Biletul zilei la pariuri de miercuri, 13 august 2025, poate aduce un câștig de 478 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Conference League și Supercupa Europei.
Traian Terzian
12.08.2025 | 22:30
Biletul zilei la pariuri miercuri 13 august 2025 Castig de 478 de lei cu fotbal
Câștig fantastic cu biletul zilei la pariuri de miercuri, 13 august 2025. Sursă foto: Hepta

Astăzi pariem pe două întâlniri din Conference League și Supercupa Europei, în care există favorite clare. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4.78 la DON.RO și așteptăm un profit frumos cu biletul zilei la pariuri de miercuri, 13 august 2025.

ADVERTISEMENT

Golurile de la Istanbul Bașakșehir – Viking FK aduc o cotă de 1.95 pentru biletul zilei la pariuri de miercuri, 13 august 2025

Deschidem biletul zilei de miercuri la pariuri cu meciul Istanbul Bașakșehir – Viking FK, din manșa secundă a turului 3 preliminar al Conference League, programat de la ora 19.00. Turcii sunt ca și calificați mai departe după victoria din tur cu 3-1.

Suporterii gazdelor vor crea ca de obicei o atmosferă infernală pe Fatih Terim Stadyumu și speră să vadă o nouă demonstrație de forță a favoriților, la fel cum s-a întâmplat și în runda precedentă din Europa.

ADVERTISEMENT

Norvegienii sunt conștienți de faptul că șansele sunt reduse și nu ar fi exclus să-și odihnească piese importante pentru lupta la titlu în întrecerea internă. La acest meci vom miza pe varianta ”total goluri: peste 3.5”, care are la DON.RO o cotă de 1.95.

Cotă de 2.45 de la PSG – Tottenham

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este PSG – Tottenham Hotspur, din Supercupa Europei de la Udine, care va începe la ora 22:00. Este duelul pentru primul trofeu continental al sezonului și jocul care deschide stagiunea la nivel înalt.

ADVERTISEMENT
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
Digi24.ro
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”

Parizienii au avut un sezon încântător în care au câștigat în premieră Champions League, însă finalul verii este unul agitat. Portarul Gianluigi Donnarumma ar cam vrea să plece, iar antrenorul Luis Enrique l-a scos din lotul pentru această partidă.

ADVERTISEMENT
Ar fi lovitura verii: 350.000.000€ pentru Kylian Mbappe
Digisport.ro
Ar fi lovitura verii: 350.000.000€ pentru Kylian Mbappe

De partea cealaltă, Spurs a schimbat managerul și l-a adus pe danezul Thomas Frank, însă l-a pierdut pe căpitanul Heung-Min Son, iar Radu Drăgușin este în continuare nerefăcut. În aceste condiții, am ales pronosticul ”număr exact de goluri Tottenham: 1”, pentru că și cota de 2.45 oferită de DON.RO este foarte tentantă.

ADVERTISEMENT

Biletul zilei aduce un profit potențial de 478 de lei

bzi

În concluzie, pentru biletul zilei de miercuri la pariuri, avem de la DON.RO o cotă de 21.95 pentru pronosticul ”total goluri: peste 3.5” în meciul Istanbul Bașakșehir – Viking FK și o cotă de 2.45 pentru ”număr exact de goluri Tottenham: 1” la PSG – Tottenham Hotspur, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 4.78. Numai bună pentru un câștig de 478 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

Pontul zilei de luni, 11 august, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 6.50...
Fanatik
Pontul zilei de luni, 11 august, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 6.50 la Superbet pentru Oțelul – Rapid
Biletul zilei la pariuri, luni, 11 august 2025. Câștig de 535 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, luni, 11 august 2025. Câștig de 535 de lei cu fotbal
Biletul zilei la pariuri, duminică, 10 august 2025. Câștig de 497 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, duminică, 10 august 2025. Câștig de 497 de lei cu fotbal
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Întâlnire de gradul ZERO între Mircea Lucescu și proprietarul Rollsului vișiniu cu care...
iamsport.ro
Întâlnire de gradul ZERO între Mircea Lucescu și proprietarul Rollsului vișiniu cu care se plimbă Gino Iorgulescu
Ce au remarcat fanii în imaginile de pe iaht cu Cristi Borcea și...
gsp.ro
Ce au remarcat fanii în imaginile de pe iaht cu Cristi Borcea și Valentina Pelinel, care au stârnit reacții jignitoare
Alexandru Mitriță a intrat în istorie
Digisport.ro
Alexandru Mitriță a intrat în istorie
„Lumea mă suspectează de operații estetice, dar eu sunt, pur și simplu, frumoasă!”...
gsp.ro
„Lumea mă suspectează de operații estetice, dar eu sunt, pur și simplu, frumoasă!” » Campioană în mijlocul controverselor de pe Internet
Jandarmi cu arme automate, gata de luptă, la metrou în București. Jandarmeria Română:...
Libertatea.ro
Jandarmi cu arme automate, gata de luptă, la metrou în București. Jandarmeria Română: „Nu trebuie să vă speriați!”
Peste 1,1 milioane de salariați în București. Câștigul salarial mediu net a ajuns...
Clever Media
Peste 1,1 milioane de salariați în București. Câștigul salarial mediu net a ajuns la 6.749 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!