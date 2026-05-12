Biletul zilei la pariuri, miercuri, 13 mai 2026. Câștig de 445 de lei cu fotbal

ADVERTISEMENT

Astăzi pariem pe finala Cupei Italiei dintre Lazio și Inter, în care echipa lui Cristi Chivu luptă pentru a completa eventul, dar și pe un meci foarte important din prima ligă a Spaniei. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4.45 la WinBoss și așteptăm un profit important cu biletul zilei la pariuri de miercuri, 13 mai 2026.

Cotă de 2.41 de la Lazio – Inter pentru biletul zilei la pariuri de miercuri, 13 mai 2026

Miercuri, de la ora 22:00, Lazio și Inter se vor întâlni în finala Cupei Italiei, partida urmând a se disputa chiar la Roma, pe Stadio Olimpico. Echipa lui Cristi Chivu a cucerit titlul în Serie A fără mari emoții și i-a surclasat cu 3-0 pe cei de la Lazio chiar pe propria arenă sâmbătă, deși antrenorul român a făcut mai multe modificări importante în primul 11.

ADVERTISEMENT

Ținând cont de faptul că Lazio nu a reușit să înscrie în meciurile contra Interului din acest sezon, dar și de , suntem de părere că va reuși să se impună în această finală, așadar vom miza pe pronosticul „2 pauză/2 final”, care la WinBoss are o cotă de 2.41.

Cotă de 1.85 la Espanyol – Athletic Bilbao

Espanyol o va întâlni pe Athletic Bilbao miercuri, de la ora 20:00, în cadrul etapei 36 din La Liga. Ambele formații se luptă în acest final de sezon pentru îndeplinirea obiectivelor. După o primă parte a sezonului peste așteptări, Espanyol a intrat în colaps în 2026, având o serie uluitoare de 18 meciuri la rând fără victorie. După rezultatele din etapa precedentă, formația catalană ocupă locul 16, fiind la doar 2 puncte de zona retrogradării.

ADVERTISEMENT

De cealaltă parte, Athletic Bilbao luptă în acest final de sezon pentru o calificare în cupele europene. Bascii sunt pe poziția a 9-a în campionat, la un punct în urma echipei care ocupă locul de Conference League (7), Getafe. Astfel, echipa pregătită de Ernesto Valverde are nevoie de un succes pentru a rămâne în cursă. În acest context, am ales pronosticul „Ambele echipe marchează: GG”, care are la WinBoss o cotă de 1.85.

ADVERTISEMENT

În concluzie, pentru biletul zilei de miercuri la pariuri, avem de la WinBoss o cotă de 2.41 pentru pronosticul „2 pauză/2 final” în meciul Lazio – Inter și o cotă de 1.85 pentru „Ambele echipe marchează: GG” la Espanyol – Athletic Bilbao, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 4.45. Numai bună pentru un câștig de 445 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ADVERTISEMENT

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.