Biletul zilei la pariuri, miercuri, 13 octombrie 2021. Meciurile din a doua ligă a Rusiei ne aduc la Get’s Bet un câștig de peste 400 de lei

Pentru ziua de miercuri vom paria pe două partide care se desfășoară în runda cu numărul 17 din FNL, al doilea eșalon fotbalistic rus. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4,10 la și anticipăm un profit de milioane.

Prima partidă a biletului de miercuri la pariuri le pune față în față pe Akron Tolyatti și pe Alania Vladikavkaz. Oaspeții sunt angrenați în lupta pentru promovare și pornesc ca favoriți. Duelul are loc începând cu ora 13:00.

Al doilea joc de pe biletul zilei este cel dintre satelitul lui FK Krasnodar și Torpedo Moscova. Și în acest caz, echipa care pleacă cu prima șansă este cea vizitatoare. La fel ca în cazul Alaniei, Torpedo are și ea aspirații la Meciul va începe la ora 15:00.

Cotă de 2,05 de la Akron Tolyatti – Alania Vladikavkaz pentru biletul zilei

După 16 etape scurse din a doua ligă a , Akron Tolyatti se zbate la jumătatea clasamentului. Nu are aspirații la promovare, dar, foarte probabil, nu va sta nici cu grijile retrogradării. Gazdele traversează însă o perioadă foarte bune și le pot pune probleme celor de la Alania. Akron, care e pe locul 10, cu 22 de puncte, are nu mai puțin de patru victorii consecutive. În ceea ce privește golaverajul, Akron este pe zero, 16-16.

De cealaltă parte Alania Vladikavkaz și-a propus serios să revină în Premier League. Oaspeții sunt pe locul 2 în acest moment, cu 32 de puncte, două mai puține decât liderul Orenburg. Au pierdut de două ori în acest campionat, iar acum vin după o serie de patru meciuri la rând fără eșec, ultimele trei fiind victorii.

Alania are cel mai bun atact din FNL, 35 de goluri marcate. În runa precedentă a reușit să câștige derby-ul cu Orenburg, acasă, scor 1-0. Așadar, pentru această confruntare vom alege varianta „peste 2,5 goluri”, care are la o cotă de 2,05.

Pronosticul „GG” vine cu o cotă de 2,00

Satelitul lui FK Krasnodar, Krasnodar II, primește vizita lui Torpedo Moscova având o serie de rezultate extrem de proaste. Gazdele sunt pe locul 14 în a doua ligă rusă și nu au mai bătut pe nimeni din 19 septembrie, 2-0 cu Akron Tolyatti. De atunci și până în prezent a înregistrat trei eșecuri și un rezultat de egalitate. FK Krasnodar II este pe minus și când vine vorba de golaveraj, 15-21.

De cealaltă parte, Torpedo Moscova este formația care ocupă ultima treaptă a podiumului. Are 31 de puncte, cu unul mai puțin decât Alania și cu trei mai puține decât Orenburg. Deși este pe poziția a treia, Torpedo nu a mai bătut nici ea pe nimeni din 19 septembrie încoace. Ultima victorie a venit în fața liderului Orenburg, scor 2-1.

Cu un golaveraj de 31 de goluri marcate și 14 încasate, oaspeții din această confruntare au o serie de o înfrângere și trei remize consecutive. Astfel, aici vom risca pronosticul „ Ambele echipe marchează”, pentru că și cota de 2,00 oferită de este una care face cu ochiul.

Biletul zilei aduce un profit potenţial de 410 lei

În concluzie, pentru biletul zilei de miercuri la pariuri, avem de la o cotă de 2,05 pentru pronosticul „peste 2,5 goluri” în meciul Akron Tolyatti – Alania Vladikavkaz și o cotă de 2,00 pentru „Ambele echipe marchează” la FK Krasnodar II – Torpedo Moscova, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 4,10. Numai bună pentru un câștig de 410 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.