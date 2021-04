Biletul zilei la pariuri, miercuri 14 aprilie 2021. Câștig de aproape 440 de lei din Liga Campionilor și 2.Bundesliga

Biletul zilei la pariuri, miercuri 14 aprilie 2021. Două meciuri, unul din Liga Campionilor și o restanță din eșalonul secund al Germaniei, o cotă totală de 4,39 de la Get’s Bet și o miză de 100 de lei ne pot aduce un câștig de aproape 440 de lei cu biletul zilei la pariuri.

Deschidem biletul zilei de miercuri la pariuri cu meciul dintre Osnabrück și Jahn Regensburg, care va începe la ora 19:30. Codașe în clasamentul ligii a doua din Germania, cele două oponente sunt obligate de împrejurări să lase garda jos.

A doua partidă pe care v-o propunem la biletul zilei este super întâlnirea de pe Signal-Iduna Park, gazda returului din sferturile de finală a Ligii Campionilor, dintre Borussia Dortmund și Manchester City, de la ora 22:00. Cum întâlnirea din manșa întâi s-a terminat cu victoria la limită a englezilor, returul se anunță mai mult decât încrâncenat.

Meciul Osnabrück și Jahn Regensburg aduce o cotă de 1,83 la biletul zilei

Osnabrück și Jahn Regensburg nu fac parte dintre echipele cu pretenții din campionatul Germaniei. Însă, ambele oponente se numără printre cluburile să le numim de tradiție din eșalonul doi al Germaniei. Alternând sezoanele între 2 Bundesliga și Dritte Liga (eșalonul terț), adversarele de miercuri se cunosc foarte bine, iar pariorii știu că în general genul acesta de confruntări sunt deschise oricărui rezultat.

De această dată lucrurile stau ceva mai simplu. Gazdele sunt obligate să atace cu toate liniile. Osnabrück n-a mai câștigat un meci pe teren propriu din 31 octombrie anul trecut, răstimp în care au contabilizat nu mai puțin de 10 înfrângeri. Însă, au dat semne că pot spera în continuare în evitarea retrogradării după rezultatele din deplasările de la Nurenberg (1-1) și Karlsruher (1-0).

Ceva mai bine stau la acest capitol oponenții de la Jahn Regensburg care au obținut destul de multe puncte pe terenuri străine în acest an. În acest context și analizând evoluțiile celor două oponente ar trebui să vedem un meci suficient de tacticizat, cu puține goluri. Pentru această partidă vom miza pe varianta ”1X și sub 3,5 goluri”, opțiune care are la Get’s Bet o cotă de 1,83.

Golurile din Borussia Dortmund – Manchester City ne aduc o cotă de 2,40 la biletul zilei

Borussia Dortmund și Erling Haaland dau semne evidente de oboseală în acest final de sezon, dar nemți rămân nemți, au dovedit-o și în prima manșă din sferturile Ligii Campionilor, pierdută la limită, scor 1-2, la Manchester în fața trupei lui Pep Guardiola.

Dacă în Bundesliga „galben-negrii” au avut evoluții deloc previzibile pe propriul teren, în Liga Campionilor Signal-Iduna Park rămâne o fortăreață, ultimul succes al unei echipe vizitatoare datând tocmai din 5 martie 2019, când Tottenham se impunea la limită, scor 1-0. Multe victorii așadar pentru Borussia, acasă, însă trebuie să remarcăm și două remize în ultimele două jocuri de la Dortmund.

Cum în întrecerea internă Borussia este destul de departe de ultimul loc care asigură prezența în viitoarea ediție a Ligii Campionilor, este evident că nemții trebuie să desfacă cumva apărarea aproape perfectă a ”cetățenilor” lui Guardiola. Nu va fi deloc ușor, City având nu mai puțin de 6 succese afară și două remize, în ultimele opt partide din cea mai importantă competiție continentală intercluburi. Tocmai de aceea vom opta pentru pronosticul ”1X și peste 1,5 goluri”, pentru că și cota de 2,40 oferită de Get’s Bet este mai mult decât tentantă.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 439 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de luni la pariuri, avem de la Get’s Bet o cotă de 1,83 pentru pronosticul ”1X și sub 3,5 goluri” în meciul Osnabrück – Jahn Regensburg și o cotă de 2,40 pentru ”1X și peste 1,5 goluri” la Borussia Dormund – Manchester City, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 4,39 și un câștig de 439 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.