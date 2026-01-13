Biletul zilei la pariuri, miercuri, 14 ianuarie 2026. Câștig de 370 de lei cu fotbal

ADVERTISEMENT

Mijlocul acestei săptămâni aduce iubitorilor de fotbal foarte multe meciuri interesante în Cupă, iar cele mai tari formații sunt gata să lupte pentru un nou trofeu în Anglia. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3,70 la SUPERBET și așteptăm un profit consistent cu biletul zilei la pariuri de miercuri, 14 ianuarie 2026.

Cotă de 2,22 de la Chelsea – Arsenal pentru biletul zilei la pariuri de miercuri, 14 ianuarie 2026

Semifinalele Cupei Ligii Angliei ne aduc o serie de meciuri extrem de tari și, cel mai probabil, finala va fi pe măsură. „Final Four-ul” este format din Chelsea, Arsenal, Newcastle United și Manchester City, iar spectacolul va fi închis de cele două formații londoneze.

Deși într-un derby englezesc se poate întâmpla orice, indiferent de forma echipelor, totuși nu putem să nu băgăm în seamă faptul că Chelsea este fără victorie în Premier League de 5 etape, în timp ce

Pentru această partidă vom miza pe victoria clară a „tunarilor”, deoarece credem că lipsa de rezultate a lui Chelsea își va spune cuvântul contra unei formații bine așezate precum cea condusă de Mikel Arteta. SUPERBET ne oferă o cotă de 2,22 pentru pronosticul „2 solist”.

Cota de 1,67 de la FC Koln – FC Bayern Munchen completează biletul zilei de miercuri

În Germania se joacă etapă intermediară, iar Bayern Munchen trebuie să fie gata de un nou meci, deși a jucat în urmă cu doar 3 zile. bavarezii vor întâlni FC Koln de această dată.

Nu este un secret că forța lui Bayern Munchen din acest sezon este mult superioară celorlalte concurente din Bundesliga, iar acest lucru s-a văzut și în ultima etapă, când formația lui Kompany a învins cu scorul de 8-1. Astfel de scoruri nu mai reprezintă de mult o surpriză în meciurile lui Bayern din Germania, tocmai din această cauză, în partida cu Koln vom miza pe „Peste 3,5 goluri în meci”, pentru o cotă de 1,67 oferită de SUPERBET.

În concluzie, pentru biletul zilei de miercuri la pariuri, avem de la SUPERBET o cotă de 2,22 pentru pronosticul „2 solist” la Chelsea – Arsenal și o cotă de 1,67 pentru „Peste 3,5 goluri” în meciul FC Koln – FC Bayern Munchen, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 3.70, numai bună pentru un câștig de 370 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.