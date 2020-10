Biletul zilei la pariuri, miercuri 14 octombrie 2020. Liga Națiunilor ne aduce un câștig de peste 300 de lei

Biletul zilei la pariuri, miercuri 14 octombrie 2020. Astăzi se încheie și etapa a 4-a din Liga Națiunilor, iar noi am ales pentru biletul zilei la pariuri două meciuri din Divizia A. Am obținut de la Get’s Bet o cotă totală de 3,09 și dacă vom miza 100 de lei pe acest bilet am putea înregistra la sfârșitul zilei un câștig de aproape 310 lei.

Prima partidă selectată pentru biletul zilei la pariuri este din Grupa 3, începe la ora 21:45 și le pune față în față pe Croația și Franța, în fapt o reeditare a finalei Campionatului Mondial din 2018.

Tot din Grupa 3 a Diviziei A din Liga Națiunilor am ales și cel de-al doilea meci pentru biletul zilei la pariuri. Este vorba despre întâlnirea dintre Portugalia și Suedia, care va începe la aceeași oră, 21:45.

Cotă de 1,83 pentru biletul zilei la pariuri de la Croația – Franța

Într-o grupă din care mai fac parte Franța, Portugalia și Suedia, Croația ocupă doar locul 3 în clasament, cu 3 puncte din 3 partide, mult sub pretențiile unei vicecampioane mondiale. Naționala lui Modric are doar o victorie cu 2-1 pe teren propriu împotriva Suediei și două înfrângeri la scor, 1-4 și 2-4, în deplasările din Portugalia și Franța. Totuși, pe teren propriu, Croația stă foarte bine: în ultimele 10 meciuri are doar o înfrângere (1-2 într-un amical cu Tunisia) și un egal (0-0 cu Anglia), în rest numai victorii, printre care și un 3-2 cu Spania. În plus, exceptând acel 0-0 cu Anglia, croații au marcat în fiecare dintre celelalte 9 partide.

Franța, în schimb, e pe locul 2 în grupă, la egalitate de puncte (7) cu Portugalia, dar are un golaveraj inferior, 5-2 față de 6-1 al lusitanilor. În Liga Națiunilor, „cocoșii” au două victorii, 4-2 contra Croației pe teren propriu și 1-0 în deplasarea din Suedia, dar și un egal alb „acasă” împotriva Portugaliei. Exceptând acest din urmă rezultat, campioana mondială a avut o serie de 10 meciuri la rând în care a marcat cel puțin o dată, ceea ce spune mult despre forța sa ofensivă.

În ceea ce privește ultimele 5 confruntări directe, avem 3 victorii ale Franței (4-2, 4-2 și 2-0) și două rezultate de egalitate (2-2 și 0-0). Deoarece 3 dintre ultimele 5 „directe” au fost cu goluri în ambele porți, dar și pentru că ambele echipe marchează aproape meci de meci, ne vedem nevoiți să mergem pe un singur pronostic la acest joc: „ambele marchează”, care are la Get’s Bet o cotă de 1,83.

Golurile Portugaliei aduc o cotă de 1,68 la biletul zilei

Naționala Portugaliei a primit o veste proastă înaintea partideo de astăzi împotriva Suediei: superstarul Cristiano Ronaldo a fost depistat pozitiv la testul pentru COVID și nu va putea evolua împotriva nordicilor. Chiar și așa, lusitanii pornesc cu prima șansă, mai ales că joacă pe teren propriu, dar și pentru că Suedia nu se află în cea mai bună formă în ultima perioadă.

Oaspeții de astăzi au înfrângeri pe linie în cele 3 meciuri jucate până acum în grupa de Liga Națiunilor, iar în fața Portugaliei au pierdut de 3 ori în ultimele 4 confruntări. În plus, ca să ne facem o idee despre diferența dintre cele două naționale, lusitanii au marcat de cel puțin două ori în ultimele 3 „directe”. Iar acesta este exact pronosticul pe care vi-l propunem și noi pentru biletul zilei la pariuri: „Portugalia marchează cel puțin 2 goluri”, care are o cotă de 1,68 la Get’s Bet.

Cotă totală de 3,09 pentru un posibil câștig de aproape 310 lei cu biletul zilei la pariuri

În concluzie, pentru biletul zilei de miercuri la pariuri, avem de la Get’s Bet o cotă de 1,83 pentru pronosticul „ambele marchează” la Croația – Franța și o cotă de 1,68 pentru pronosticul „gazdele marchează peste 1,5 goluri” la Portugalia – Suedia, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 3,09. Numai bună pentru un câștig de aproape 310 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.