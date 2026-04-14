Avem parte de o săptămână perfectă pentru iubitorii fotbalului. Miercuri se joacă ultimele două meciuri din returul sferturilor de finală UEFA Champions League. Noi, cu ajutorul celor de la Don.ro, am căutat cele mai bune combinații și am construit biletul zilei de 15 aprilie.

Biletul zilei la pariuri, miercuri, 15 aprilie 2026. Câștig de 249 de lei cu Champions League

Primul meci al zilei de miercuri, 15 aprilie, pe care îl analizăm este, evident, confruntarea de la München dintre Bayern și Real Madrid. În tur, nemții s-au impus cu scorul de 2-1 și pleacă, categoric, cu prima șansă la calificarea în

Real Madrid va încerca să întoarcă scorul și să producă o surpriză de proporții, însă e greu de crezut că bavarezii pot pierde calificarea printre degete, mai ales dacă ne uităm la modul în care au evoluat pe Bernabéu. Noi mergem pe selecția total goluri peste 2,5, care la Don.ro are o cotă de 1,28, una ceva mai mică, însă destul de sigură.

Cota 1,95 la Arsenal – Sporting

Celălalt meci al zilei, care va decide o altă semifinalistă din UEFA Champions League, este Arsenal – Sporting. și riscă să rateze din nou titlul în Premier League. În schimb, Sporting a arătat mult curaj în manșa tur, deși s-a văzut condusă cu 0-1.

Portughezii vor forța deschiderea rapidă a scorului, ceea ce ar face duelul de pe Emirates extrem de interesant. Se anunță spectacol la Londra, iar noi mizăm pe un meci cu goluri. La Don.ro avem cota 1,95 pentru pronosticul „ambele marchează – DA”.

În concluzie, pentru biletul zilei de 15 aprilie, avem de la Don.ro o cotă de 1,28 pentru pronosticul „peste 2,5 goluri” în meciul Bayern – Real Madrid și o cotă de 1,95 pentru „ambele marchează – DA” la partida Arsenal – Sporting. Combinate pe același bilet, cele două selecții ne oferă o cotă totală de 2,49, ideală pentru un câștig de 249 de lei la o miză de 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.