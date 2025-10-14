Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, miercuri, 15 octombrie 2025. Câștig de 403 lei cu tenis

Biletul zilei la pariuri de miercuri, 15 octombrie 2025, poate aduce un câștig de 403 lei cu ajutorul a două meciuri de tenis din cadrul turneului WTA de la Osaka.
Traian Terzian
14.10.2025 | 22:30
Biletul zilei la pariuri miercuri 15 octombrie 2025 Castig de 403 lei cu tenis
Câștig super cu biletul zilei la pariuri de miercuri, 15 octombrie 2025. Sursă foto: Hepta

Astăzi pariem pe două întâlniri din optimile de finală ale turneului de tenis feminin de la Osaka, în care evoluează jucătoare din elită. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4.03 la NetBet și așteptăm un profit bun cu biletul zilei la pariuri de miercuri, 15 octombrie 2025.

Game-urile de la Sorana Cîrstea – Katie Boulter aduc o cotă de 2.20 pentru biletul zilei la pariuri de miercuri, 15 octombrie 2025

Deschidem biletul zilei de miercuri la pariuri cu meciul Sorana Cîrstea – Katie Boulter. Este un duel extrem de echilibrat între două jucătoare care au trecut de prima tinerețe și care se află pe locuri apropiate în clasamentul WTA.

Sportiva din România, care a început turneul japonez cu o victorie dramatică, pornește ușor favorită în partida din optimi prin prisma experienței mai mari, însă este clar că va fi un joc echilibrat.

Britanica a oferit surpriza rundei inaugurale reușind să treacă de a doua favorită a competiției și este cu moralul la un nivel ridicat. În aceste condiții, am ales pronosticul ”total game-uri: peste 23”, pentru că și cota de 2.20 oferită de NetBet este foarte tentantă.

Cotă de 1.83 de la Naomi Osaka – Suzan Lamens

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Naomi Osaka – Suzan Lamens. Japoneza este principala favorită la competiția de acasă și țintește câștigarea celui de-al doilea titlu în 2025.

Trecută cu bine peste despărțirea de rapperul Cordae după cinci ani de relație, fostul lider al clasamentului WTA și-a început revenirea spectaculoasă. După ce în primăvară a câștigat la Saint Malo, ea a făcut apoi finală la Montreal și semifinală a US Open.

Rămâne de văzută cum se va descurca Naomi Osaka pe teren propriu în fața olandezei Lamens, nimeni alta decât câștigătoarea turneului de anul trecut. La acest meci vom miza pe varianta ”total game-uri: sub 19.5”, care are la NetBet o cotă de 1.83.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 403 lei

În concluzie, pentru biletul zilei de miercuri la pariuri, avem de la NetBet o cotă de 2.20 pentru pronosticul ”total game-uri: peste 23” în meciul Sorana Cîrstea – Katie Boulter și o cotă de 1.83 pentru ”total game-uri: sub 19.5” la Naomi Osaka – Suzan Lamens, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 4.03. Numai bună pentru un câștig de 403 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

