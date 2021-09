Biletul zilei la pariuri, miercuri, 15 septembrie 2021. Câștig de aproape 430 de lei de la Get’s Bet cu meciuri din Liga Campionilor

Pentru ziua de miercuri, 15 septembrie 2021 vă propunem două meciuri extrem de interesante pentru biletul zilei la pariuri, ambele din prima etapă a fazei grupelor din Liga Campionilor. Pentru prima propunere vom merge la Istanbul pentru că acolo se joacă unul dintre cele mai atractive meciuri ale etapei inaugurale din faza grupelor UEFA Champions League. Ceva mai târziu vom urmări un del cu parfum de glorie, între Liverpool și AC Milan. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4,29 la şi așteptăm un profit generos.

Deschidem biletul zilei de miercuri, 15 septembrie 2021, la pariuri, cu meciul dintre Beșiktaș Istanbul și Borussia Dortmund, unul dintre cele mai generoase dueluri din punct de vedere al ofertelor de pariere. Partida se dispută de la ora 19:45, pe malurile Bosforului și, să recunoaștem că suntem puțin alintați din punct de vedere al multitudinii de opțiuni pe care ni le oferă.

Pentru a doua propunere în orașul port care i-a dat lumii una dintre cele mai iubite formații rock’roll – Beatles. Un meci între FC Liverpool și AC Milan este un privilegiu pentru orice suporter, indiferent de echipa pe care o susține. Cele două oponente ne-au lăsat moștenire o finala de Liga Campionilor cum alta nu va mai fi și, măcar în amintirea acelui moment vom paria din nou pe aceasta confruntare.

Beșiktaș – Dortmund ne aduce o cotă de 1,95 la biletul zilei

Mizăm, așa cum spuneam, în prima propunere a zilei pe meciul de la Istanbul dintre Beșiktaș și Dortmund. Gazdele au impresionat în acest început de sezon în Turcia fiindcă în cele 4 meciuri din Super Lig au 3 victorii și o remiză, fără să fi primit măcar un gol. Transferurile lui Miralem Pjanic și Batshuayi sunt mutările vedetă ale verii, prin care otomanii își anunță clar intenția de a deveni, fie și temporar o forță în Europa.

Însă, numărul mare de jucători indisponibili, dintre care Alex Teixeira, Domagoj Vida, Ulmut Meras și Ajdin Hasic sunt oameni de prim 11, vor fi greu de suplinit într-o înfruntare care pornește din start cu un avantaj, dacă nu considerabil, suficient de evident în favoarea nemților. Nici în acest sezon Borussia nu joacă altceva, decât ceea ce știm deja. Marchează foarte multe goluri, dar și primește multe.

Din acest punct de vedere vom evita un pariu pe solist în ceea ce o privește. Ne bazăm pe faptul că în ultimele cinci meciuri oficiale, Borussia are 3 victorii și 2 înfrângeri, în fiecare partidă marcându-se cel puțin 3 goluri și de fiecare dată am consemnat reușite de fiecare parte. Nici nemții nu vor putea alinia formula de bază. Giovanni Reyna, Emre Can, Zagadou și Mateu Morey sunt accidentați, iar Thorgan Hazard și Nico Schulz sunt incerți. În aceste condiții vom miza pe un pont care este cel mai la îndemână ”X2 și peste 2,5 goluri”, care are o cotă foarte bună de 1,95 la .

Cotă de 2,20 pe biletul zilei la Liverpool – AC Milan

A doua propunere de pe biletul zilei de miercuri, 15 septembrie 2021, este și ea la fel de interesantă, doar că de această dată vorbim de un fotbal din altă lume. ”Cormoranii” sunt favoriți, dar să nu uităm că se înfruntă două dintre cele mai galonate cluburi din istoria fotbalului. În plus, cele două fac parte dintr-o grupă complicată, alături de Porto și Atletico Madrid, ceea ce face ca fiecare întâlnire să aibă o însemnătate și mai mare.

Când spunem că Liverpool e favorită de referim și la începutul bunde sezon al trupei lui Jurgen Klopp care a câștigat 3 din cele patru jocuri oficiale și a remizat cu campioana en titre a continentului, Chelsea. Liverpool este o forță, atât din punct de vedere ofensiv, cât și defensiv. A marcat 9 goluri și a primit numai unul. Însă, pentru acest joc trebuie să subliniem faptul că nu vor evolua Harvey Elliott, Neco Williams și Roberto Firmino, toți accidentați.

Să remarcăm și faptul că AC Milan revine în sfârșit în fotbalul mare, după ani de așteptare și, chiar dacă actuala generație nu are parfumul celei conduse de Maldini, Pirlo sau Ronaldinho, ”diavolii milanezi” rămând o forță pe care nu ai voie să o ignori. Olivier Giroud și Zlatan Ibrahimovic sun doi marcatori pur-sânge care își pot lăsa amprenta pe orice arenă a lumii, în fața oricărui adversar.

În mod normal am spune că Liverpool și AC Milan se vor lupta pentru primele două poziții ale grupei și tocmai de aceea vom miza pe o opțiune spectaculoasă, așa cum am vrea să fie și jocul pe care vi-l propunem. Așadar mergem pe ”ambele marchează și peste 2,5 goluri”, care are la o cotă de 2,20.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 429 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de miercuri, 15 septembrie 2021, la pariuri, avem de la o cotă de 1,95 pentru pronosticul ”1X și peste 2,5 goluri” în meciul dintre Beșiktaș – Dortmund și o cotă de 2,20 pentru ”ambele marchează și peste 2,5 goluri”, în Liverpool – AC Milan care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 4,29, numai bună pentru un câștig de 429 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.