Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, miercuri, 17 decembrie 2025. Câștig de 392 de lei cu două meciuri din Cupa Spaniei

Biletul zilei la pariuri de miercuri, 17 decembrie 2025, poate aduce un câștig de 392 de lei cu ajutorul a două meciuri interesante din Cupa Spaniei.
FANATIK
16.12.2025 | 22:30
Biletul zilei la pariuri miercuri 17 decembrie 2025 Castig de 392 de lei cu doua meciuri din Cupa Spaniei
Biletul zilei la pariuri: miercuri, 17 decembrie. Câștig important cu DON.ro. Sursa Foto: semprebarca.com.
ADVERTISEMENT

Deși ne aflăm pe final de an, meciurile tari încă se desfășoară în Europa. Ziua de miercuri, 17 decembrie, vine cu două partide interesante din Cupa Spaniei. Puteți da lovitura la DON.ro cu un câștig important.

Cotă de 2.00 la Albacete – Celta Vigo, pentru biletul zilei la pariuri, miercuri, 17 decembrie

Primul meci pe care ne concentrăm atenția este duelul dintre Albacete și Celta Vigo. Echipa din Liga 2 primește vizita formației lui Ionuț Radu, care impresionează și în La Liga, și în Europa League.

ADVERTISEMENT

Ne așteptăm ca echipa portarului român, cel care i-a apărat penalty-ul lui Nico Williams în victoria cu 2-0 contra Athletic Bilbao în campionat, să treacă fără probleme în runda următoare. Vom selecta varianta „2 solist”, care are o cotă de 2.00 la DON.ro.

Cotă de 1.96 la Talavera – Real Madrid

Celălalt meci care ne-a atras atenția este cel dintre Talavera, echipă din Liga 3 a Spaniei, și Real Madrid. Deși madrilenii au avut rezultate inconstante în ultima perioadă, nu au voie să se încurce la această partidă.

ADVERTISEMENT
„Moscova trebuie să simtă durerea”. Un diplomat american îl contrazice flagrant pe Donald...
Digi24.ro
„Moscova trebuie să simtă durerea”. Un diplomat american îl contrazice flagrant pe Donald Trump

Însă de data aceasta, nu vom miza pe semne. Chiar dacă Xabi Alonso va trimite în teren jucători tineri sau mai puțini utilizați în acest sezon, ne așteptăm la multe goluri. Vom miza, deci, pe varianta „plus 3.5 goluri”, care are o cotă de 1.96 la DON.ro.

ADVERTISEMENT
Tragedie! A căpătat o boală rară, a ajuns de nerecunoscut și a murit...
Digisport.ro
Tragedie! A căpătat o boală rară, a ajuns de nerecunoscut și a murit la 29 de ani

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

Pontul zilei de luni, 15 decembrie. Bet Builder de cotă 5.25 la Superbet...
Fanatik
Pontul zilei de luni, 15 decembrie. Bet Builder de cotă 5.25 la Superbet pentru Unirea Slobozia – FCSB
Biletul zilei la pariuri, luni, 15 decembrie 2025. Câștig de 303 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, luni, 15 decembrie 2025. Câștig de 303 de lei cu Premier League și SuperLiga
Pontul zilei de duminică, 14 decembrie. Bet Builder de cotă 4.75 la Superbet...
Fanatik
Pontul zilei de duminică, 14 decembrie. Bet Builder de cotă 4.75 la Superbet pentru Hermannstadt – Universitatea Craiova
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
E SIGUR! El este 'cel mai mare talent de la Adrian Mutu încoace'
iamsport.ro
E SIGUR! El este 'cel mai mare talent de la Adrian Mutu încoace'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!