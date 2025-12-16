Biletul zilei la pariuri, miercuri, 17 decembrie 2025. Câștig de 392 de lei cu două meciuri din Cupa Spaniei

ADVERTISEMENT

Deși ne aflăm pe final de an, meciurile tari încă se desfășoară în Europa. Ziua de miercuri, 17 decembrie, vine cu două partide interesante din Cupa Spaniei. Puteți da lovitura la DON.ro cu un câștig important.

Cotă de 2.00 la Albacete – Celta Vigo, pentru biletul zilei la pariuri, miercuri, 17 decembrie

Primul meci pe care ne concentrăm atenția este duelul dintre Albacete și Celta Vigo. Echipa din Liga 2 primește vizita formației lui Ionuț Radu, care impresionează și în La Liga, și în Europa League.

Ne așteptăm ca echipa portarului român, , să treacă fără probleme în runda următoare. Vom selecta varianta „2 solist”, care are o cotă de 2.00 la DON.ro.

Cotă de 1.96 la Talavera – Real Madrid

Celălalt meci care ne-a atras atenția este cel dintre Talavera, echipă din Liga 3 a Spaniei, și Real Madrid. Deși , nu au voie să se încurce la această partidă.

Însă de data aceasta, nu vom miza pe semne. Chiar dacă Xabi Alonso va trimite în teren jucători tineri sau mai puțini utilizați în acest sezon, ne așteptăm la multe goluri. Vom miza, deci, pe varianta „plus 3.5 goluri”, care are o cotă de 1.96 la DON.ro.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.