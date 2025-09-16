Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, miercuri, 17 septembrie 2025. Câștig de 773 de lei cu fotbal

Biletul zilei la pariuri de miercuri, 17 septembrie 2025, poate aduce un câștig de 773 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Champions League.
Traian Terzian
16.09.2025 | 22:30
Biletul zilei la pariuri miercuri 17 septembrie 2025 Castig de 773 de lei cu fotbal
Biletul zilei la pariuri de miercuri, 17 septembrie 2025, aduce un câștig frumos. Sursă foto: Hepta

Astăzi pariem pe două întâlniri din prima etapă a grupei de Champions League, în care sunt implicate formații cu pretenții la marele trofeu. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 7.73 la Betano și așteptăm un profit superb cu biletul zilei la pariuri de miercuri, 17 septembrie 2025.

Cotă de 2.18 de la Liverpool – Atletico Madrid pentru biletul zilei la pariuri de miercuri, 17 septembrie 2025

Deschidem biletul zilei de miercuri la pariuri cu meciul Liverpool – Atletico Madrid, programat de la ora 22:00. Este unul dintre marile derby-uri care vine chiar la începutul competiției și orice se poate întâmpla.

După ce au stabilit un nou record în materie de bani cheltuiți într-o perioadă de mercato, ”cormoranii” au început perfect sezonul cu 4 victorii în Premier League și se anunță pretendenți serioși și la trofeul Champions League.

Dincolo, Diego Simeone a înțeles că e nevoie de sânge proaspăt și a făcut schimbări masive la nivelul lotului, însă mai este nevoie de timp pentru a suda o echipă competitivă. La acest meci vom miza pe varianta ”1 solist și peste 2.5 goluri”, care are la Betano o cotă de 2.18.

Golurile de la PSG – Atalanta aduc o cotă de 3.55

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este PSG – Atalanta Bergamo, care va începe tot la ora 22:00. Parizienii încep pe Parc des Princes lupta pentru apărarea trofeului câștigat în stagiunea precedentă.

La o lună distanță după ce au adus în vitrina clubului și Supercupa Europei, campioana Franței începe o nouă aventură. Marea problemă a lui Luis Enrique este că i-a pierdut pentru o perioadă pe atacanții Ousmane Dembele și Desire Doue.

De partea cealaltă, chiar dacă au schimbat antrenorul și l-au adus pe Ivan Juric, italienii au rămas aceeași formație orientată către ofensivă. În aceste condiții, am ales pronosticul ”total goluri Atalanta: peste 1.5”, pentru că și cota de 3.55 oferită de Betano este foarte tentantă.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 773 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de miercuri la pariuri, avem de la Betano o cotă de 2.18 pentru pronosticul ”1 solist și peste 2.5 goluri” în meciul Liverpool – Atletico Madrid și o cotă de 3.55 pentru ”total goluri Atalanta: peste 1.5” la PSG – Atalanta Bergamo, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 7.73. Numai bună pentru un câștig de 773 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

bzi

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
