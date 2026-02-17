ADVERTISEMENT

Meciurile de foc din UEFA Champions League continuă miercuri, 18 februarie. Vom avea parte de dueluri extrem de interesante. Cu ajutorul celor de la Don.ro am construit un bilet cu doar două meciuri, care ne poate rotunji veniturile.

Biletul zilei la pariuri, miercuri, 18 februarie 2026. Câștig de 323 de lei cu două meciuri din Champions League

Primul meci pe care îl analizăm este Bodø/Glimt – Inter. E a avut mare noroc la tragerea la sorți și a evitat adversari mai complicați. Totuși, meciul se anunță unul destul de dificil, întrucât la ora jocului temperaturile vor fi foarte scăzute.

Mergem însă pe experiența celor de la Inter. Formația din Milano a ajuns sezonul precedent până în finala UEFA Champions League, iar Cristi Chivu vine după victoria cu 3-2 obținută de gruparea de pe San Siro în fața celor de la Juventus. La Don.ro, cota pentru pronosticul 2 solist este de 1,66.

Cota 1,95 la Club Brugge – Atletico

Un alt meci tare al zilei de 18 februarie este Club Brugge – Atletico. Ibericii trec printr-o perioadă foarte bună. Recent, echipa lui Diego Simeone a învins . Belgienii joacă acasă, dar evident pleacă cu șansa a doua.

Și aici mergem pe o victorie a echipei oaspete. Atletico pare foarte puternică, iar madrilenii nu își permit să trateze partida cu Club Brugge cu prea multă lejeritate. La Don.ro avem cota 1,95 pentru pronosticul 2 solist.

În concluzie, pentru biletul zilei de miercuri, 18 februarie, ne bazăm pe două selecții clare. Avem o cotă de 1,66 pentru „2 solist” în partida Bodø/Glimt – Inter și o cotă de 1,95 pentru „2 solist” în duelul Club Brugge – Atletico. Combinate pe același bilet, cele două pronosticuri ne oferă o cotă totală de 3,23, ceea ce înseamnă un posibil câștig de aproximativ 323 de lei la o miză de 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.