Biletul zilei la pariuri, miercuri, 19 august 2026. Câștig de 500 de lei cu Champions League

ADVERTISEMENT

Se văd grupele de Champions League pentru echipele din play-off, dar jumătate dintre ele vor fi nevoite să se mulțumească doar cu Europa League. Pe biletul zilei de miercuri, 19 august, am pus trei meciuri din turul play-off-ului de Liga Campionilor și avem un câștig potențial de peste 500 de lei. Să fie verde!

Biletul zilei de miercuri, 19 august, începe în Scoția

Toate partidele selectate pe biletul zilei de miercuri, 19 august 2026, încep de la ora 22:00, așa că le vor parcurge în ordine… alfabetică. Începem în Scoția, unde campioana Celtic primește vizita omoloagei din Austria, LASK Linz. Anul trecut, scoțienii au pierdut play-off-ul la lovituri de departajare și au ratat faza principală a Ligii Campionilor pentru prima dată în patru sezoane. Acum vor încerca să revină la masa bogaților.

ADVERTISEMENT

De partea cealaltă, LASK Linz se află în fața unei premiere absolute, dacă se califică. Austriecii au fost cel mai aproape de Liga Campionilor în 2019, când au pierdut în play-off ambele meciuri contra lui Club Brugge. Iar anul trecut, au ratat grupa de Europa League, fiind învinși de FCSB, după 1-1 și 0-1. Și valoric LASK e sub adversara sa, are dezavantajul de a juca în deplasare, dar moral bun după un start de sezon cu patru victorii din patru posibile pe plan intern. Totuși nu pare să fie suficient să obțină mare lucru la Glasgow, așa că alegerea la acest meci e „1”, la cotă 1,55 pe Winmasters.

Revelația sezonului trecut, la porțile grupei principale

Al doilea meci de pe biletul zilei de miercuri, 19 august, este NEC Nijmegen – Bodo/Glimt. NEC s-a calificat în play-off, după 0-0 și 1-1 și prelungiri cu Olympiacos. Grecii au condus în returul din Olanda. NEC a egalat și apoi a profitat de eliminarea lui Fourtounis pentru a câștiga în reprizele suplimentare. Pentru olandezi ar fi o premieră să ajungă grupă, ținând cont că sunt pentru prima dată în preliminariile Champions League și la doar al cincilea sezon european din istoria lor.

ADVERTISEMENT

În schimb Bodo/Glimt și-a crescut considerabil notorietatea, după parcursul de vis pe care l-a avut sezonul trecut. , după ce au făcut victime cu nume uriașe. Remize cu Tottenham și Dortmund, victorii cu Manchester City și Atletico Madrid, Interul lui Cristi Chivu eliminat în dublă manșă și 3-0 cu Sporting acasă în optimi sunt rezultate demne de cluburi mari. Dar asta a reușit Bodo/Glimt anul trecut. În sezonul curent, Norvegienii au un joc frumos, spectaculos și în meciurile lor se marchează, de obicei, mult. Pentru meciul cu NEC Nijmegen, selecția pentru biletul zilei este „ambele marchează și peste 2,5 goluri”, la cotă 1,65 pe Winmasters.

ADVERTISEMENT

Slovan – Celje închide biletul zilei de miercuri, 19 august

Ultimul meci selectat e Slovan Bratislava – Celje, un duel slovaco-sloven la nivel de campioane. Valoarea și istoria sunt clar de partea gazdelor. Slovan a prins grupele europene în ultimii 5 ani, în urmă cu două sezoane jucând chiar în Champions League. De partea cealaltă, maximul lui Celje a fost grupa de Conference League, în precedentele două sezoane. În Champions sau Europa League nu reușit nicidată să prindă faza principală. Așadar, indiferent de rezultatul dublei cu Slovan Bratislava, slovenii vor reuși un nou record, pentru că Europa League e asigurată. Pentru acest meci, mizăm pe „1 și peste 1,5 goluri”, la cotă 2,06 pe Winmasters.