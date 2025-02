Biletul zilei la pariuri, miercuri, 19 februarie 2025. Câștig de 302 de lei cu meciuri de Champions League

Miercuri, 19 februarie 2025, biletul zilei la pariuri va conține două meciuri tari din play-off-ul Champions League. Echipele vor lupta pentru calificarea în optimi. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3,03 la Maxbet și așteptăm un profit frumușel.

Cotă de 1,69 la meciul PSV – Juventus

PSV, la ultimul meci din faza grupei unice, se află pe locul 2 în Olanda, la două puncte în spatele liderului Ajax (54 de puncte).

Juventus nu o duce la fel de bine în campionat. „Bătrâna doamnă” se află pe locul 4 în Serie A, cu 46 de puncte. În grupa unică din Champions League, torinezii au terminat chiar sub PSV, pe locul 20 (față de locul 14).

În meciul tur, italienii au câștigat cu scorul de 2-1. Având în vedere că returul se va juca pe terenul celor de la PSV, iar calificarea în optimi nu este decisă deja, am ales varianta „total goluri peste 2.5”, care la Maxbet are o cotă de 1,69.

Cotă de 1,79 la Real Madrid – Manchester City

Real Madrid are un sezon bun până acum și tocmai Madrilenii s-au impus în meciul tur cu 3-2 pe „Etihad” după un meci absolut „nebun”.

Manchester City traversează în schimb cel mai dezamăgitor sezon din ultimii ani. Pep Guardiola, , se poate trezi în acest sezon fără niciun trofeu.

Având în vedere că și această dispută are calificarea pe masă, iar cele două echipe au oferit de fiecare dată spectacol când s-au întâlnit, am ales varianta „total goluri peste 3,5”, care la Maxbet are o cotă de 1,79.

În concluzie, pentru biletul zilei de miercuri la pariuri, avem de la Maxbet o cotă de 1,69 pentru pronosticul „total goluri peste 2.5” în meciul PSV – Juventus și o cotă de 1,79 pentru „total goluri peste 3,5” la Real Madrid – Manchester City, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 3,03. Numai bună pentru un câștig de 302 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.