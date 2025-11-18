Biletul zilei la pariuri, miercuri, 19 noiembrie 2025. Câștig de 291 de lei cu handbal

ADVERTISEMENT

Ziua de miercuri vine cu o nouă pauză la fotbal. Pe 19 noiembrie nu se va juca niciun meci important, însă avem partide extrem de interesante de handbal. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 2.91 la SUPERBET și așteptăm un profit consistent cu biletul zilei la pariuri de miercuri, 19 noiembrie 2025.

Cotă de 1,82 de la Aalborg – Kielce pentru biletul zilei la pariuri de miercuri, 19 noiembrie 2025

, cu înfrângeri pe linie, în timp ce Kielce, cu 5 puncte în 7 meciuri, încearcă să rămână în zona de play-off.

Polonezii ocupă în acest moment poziția a șasea, ultima care duce mai departe, și au un atac, surprinzător, mai bun decât cel al lui Aalborg. Diferența dintre cele două este dată de golurile primite. Danezii au primit cu 29 de goluri mai puțin în șapte etape, iar pentru acest meci vom merge pe o partidă cu „sub 63,5 goluri”, pentru care SUPERBET oferă o cotă de 1,82.

Cota de 1,60 de la PSG – Barcelona completează biletul zilei de miercuri

Un alt meci interesant din Liga Campionilor la handbal masculin este PSG – Barcelona, iar cele două echipe se află în poziții similare cu Aalborg și Kielce. În Grupa B, catalanii sunt poziționați pe locul secund, în timp parizienii sunt pe locul al cincilea cu șase puncte în șapte etape.

Exact la fel ca în primul meci de pe bilet, francezii au marcat mai multe goluri, însă diferența între golurile primite este de-a dreptul colosală. Barcelona a primit doar 185 de goluri în 7 partide, în timp ce PSG cu 41 mai multe. Suntem de părere că ibericii se vor impune în această partidă, iar pariul ales este „Handicap Barcelona (-2.5)”, pentru care SUPERBET ne oferă o cotă de 1,60.

În concluzie, pentru biletul zilei de miercuri la pariuri, avem de la SUPERBET o cotă de 1,82 pentru pronosticul „Sub 63,5” la Aalborg – Kielce și o cotă de 1,60 pentru „Handicap Barcelona (-2.5)” în meciul PSG – Barcelona, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 2.91, numai bună pentru un câștig de 296 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.