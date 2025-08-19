Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, miercuri, 20 august 2025. Câștig de peste 500 de lei cu fotbal

Biletul zilei la pariuri de miercuri, 20 august 2025, poate aduce un câștig de peste 500 de lei cu ajutorul a trei meciuri de fotbal.
Daniel Işvanca
19.08.2025 | 22:30
Biletul zilei la pariuri miercuri 20 august 2025 Castig de peste 500 de lei cu fotbal
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 20 august 2025 FOTO: Colaj Fanatik

Se joacă tare pentru calificarea în faza principală a competițiilor europene, iar ziua de miercuri ne aduce confruntări interesante din Liga Campionilor. Pentru biletul zilei de miercuri la MAXBET, am selectat trei evenimente, ce pot aduce un profit consistent cu o miză de doar 100 de lei.

Fenerbahce – Benfica, meci infernal în Turcia

Fenerbahce și Benfica se luptă pentru un loc în faza principală a UEFA Champions League, iar prima manșă are loc în Turcia, într-o atmosferă infernală pentru gruparea din Portugalia.

O prezență constantă în grupe în sezoanele precedente, Benfica va avea nevoie de două meciuri aproape de perfecțiuni, pentru a elimina formația antrenată de Jose Mourinho. Mizăm pe un meci cu goluri, iar pronosticul ales este ”Ambele echipe marchează”, cota fiind de 1,55 la MAXBET.

Bodo/Glimt – Sturm Graz, duel de cotă 1,62

Bodo/Glimt este la minim 180 de minute distanță de un vis ce părea atât de departe acum câțiva ani. Norvegienii au fost aproape de o mare surpriză în ediția trecută de Europa League, iar acum joacă pentru calificarea în Liga Campionilor.

În opinia noastră, aceștia pornesc din postura de favoriți la accederea în faza principală, iar pronosticul pentru acest joc tur este ”Victorie Bodo/Glimt”, cota fiind de 1,62 la MAXBET.

Celtic – Kairat Almaty, meci care ne propune o cotă de 2,07

Celtic și Kairat Almaty vor lupta pentru un loc în faza principală a celei mai tari competiții inter-cluburi din lume, iar campioana Scoției are experiența, dar și valoarea lotului de partea sa.

Din punctul nostru de vedere, formația din Premiership este ca și calificată la „masa bogaților”, iar la partida tur așteptăm o ploaie de goluri. Pronosticul este ”Peste 3,5 goluri în meci”, cu o cotă de 2,07 la MAXBET.

În concluzie, pentru biletul zilei de sâmbătă la pariuri, avem de la MAXBET o cotă de 1,55 pentru pronosticul ”Ambele echipe marchează” în meciul Fenerbahce – Benfica, o cotă de 1,62 pentru ”Victorie Bodo/Glimt” la Bodo/Glimt – Sturm Graz și o cotă de 2,07 pentru pronosticul ”Peste 3,5 goluri în meci” la Celtic – Kairat Almaty, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 5,20. Numai bună pentru un câștig de 520 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

Daniel Işvanca
Daniel Ișvanca este redactor pe zona de Sport la FANATIK, unde activează din august 2024. A debutat ca ziarist la HotNews.ro și are o experiență de peste trei ani în cadrul acestui domeniu.
