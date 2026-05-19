Biletul zilei la pariuri, miercuri, 20 mai 2026. Câștig de 326 de lei cu fotbal la Superbet

Ziua de miercuri vine cu două meciuri de fotbal pe care nu ai voie să le ratezi, nici ca spectator, nici ca parior. Pe masa de pariuri avem finala Europa League de la Istanbul și returul semifinalei de play-off din Serie B. Construim un bilet cu cotă totală de 3.26 la Superbet, cu o miză de 100 de lei.

Cotă de 2.60 de la Freiburg – Aston Villa pentru biletul zilei la pariuri de miercuri, 20 mai 2026

, de la ora 22:00. Miza e dublă: cupa și un loc garantat în Champions League sezonul viitor. Villa e favorită clară și are toate motivele să fie. Unai Emery a câștigat această competiție de patru ori în carieră și știe mai bine decât oricine cum se gestionează o finală europeană. Echipa engleză a dominat campania din acest sezon, cu 12 victorii în 14 meciuri, și a trecut fără emoții de Nottingham Forest în semifinale, 4-1 la general.

De cealaltă parte, Freiburg scrie pagini de istorie: este prima finală europeană majoră din istoria clubului german, iar presiunea este uriașă pe umerii nemților la Istanbul. Selecția noastră este „Aston Villa câștigătoare”, inclusiv prelungiri și penalty-uri, la o cotă de 2.00 la Superbet.

Cota 1,63 la Palermo – Catanzaro

A doua selecție vine din Italia. Palermo primește acasă vizita lui Catanzaro în returul semifinalei de play-off din , de la ora 10:00, pe Stadio Renzo Barbera. Tabloul este simplu: Catanzaro s-a impus cu 3-0 în tur și vine la Palermo drept marea favorită la calificarea în finală.

Palermo are nevoie de o răsturnare aproape imposibilă, minimum trei goluri fără să primească niciunul. Noi mergem pe selecția „Ambele echipe marchează – DA”, la o cotă de 1.63 la Superbet, întrucât ne așteptăm la spectacol și la un meci deschis.

În concluzie, pentru biletul zilei de miercuri la pariuri, avem de la Superbet o cotă de 2.00 pentru „Aston Villa câștigătoare” în finala Europa League Freiburg – Aston Villa și o cotă de 1.63 pentru „Ambele marchează” la Palermo – Catanzaro din play-off-ul Serie B, care, combinate pe un singur bilet, ne oferă o cotă totală de 3.26.