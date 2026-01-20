Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, miercuri, 21 ianuarie 2026. Câștig de 338 de lei cu două meciuri din UEFA Champions League

Biletul zilei la pariuri de miercuri, 21 ianuarie 2026, poate aduce un câștig de 338 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din UEFA Champions League.
FANATIK
20.01.2026 | 22:30
Biletul zilei la pariuri miercuri 21 ianuarie 2026 Castig de 338 de lei cu doua meciuri din UEFA Champions League
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 21 ianuarie 2026. Câștig de 338 de lei cu două meciuri din UEFA Champions League
ADVERTISEMENT

Meciurile de foc din UEFA Champions League au revenit, iar miercuri, 21 ianuarie, se anunță o zi cu totul specială. Vom avea parte de dueluri de foc în cea mai tare competiție intercluburi, iar cu ajutorul Maxbet am pregătit o selecție interesantă pentru biletul zilei.

Biletul zilei la pariuri, miercuri, 21 ianuarie 2026. Câștig de 338 de lei cu două meciuri din UEFA Champions League

Primul meci pe care am decis să îl includem pe biletul zilei de la Maxbet este Slavia Praga – Barcelona. Catalanii au câștigat Supercupa Spaniei, însă au pierdut surprinzător în campionat, în fața bascilor de la Real Sociedad, și vor să își ia revanșa acum, în UEFA Champions League.

ADVERTISEMENT

Noi credem că Barcelona va câștiga meciul de la Praga fără prea mari probleme. Catalanii au un lot mult mai valoros și au nevoie de cele trei puncte pentru a se califica automat în optimile de finală. Din acest motiv, mergem pe selecția total goluri Barcelona peste 2.5, cu o cotă de 1,85.

Cota 1,83 la Juventus –  Benfica

Și în Italia se joacă un meci tare. Juventus primește vizita celor de la Benfica, iar partida se anunță una echilibrată, dacă ne uităm la forma celor două echipe. Portughezii, an de an, produc surprize în UEFA Champions League, iar „Bătrâna Doamnă” trebuie să își ia măsuri de precauție.

ADVERTISEMENT
Istoria recentă a inuiților din Groenlanda: cum a contribuit o bază militară secretă...
Digi24.ro
Istoria recentă a inuiților din Groenlanda: cum a contribuit o bază militară secretă a SUA la dispariția tăcută a unei lumi

Noi evităm să mergem pe un pariu solist pentru acest duel, întrucât pot apărea surprize. În schimb, credem că meciul va fi unul spectaculos, iar la Maxbet cota pentru selecția „ambele marchează – DA” este una foarte bună, de 1,83.

ADVERTISEMENT
Fiica lui Ilie Năstase a ajuns pe străzi și n-are nici ce să...
Digisport.ro
Fiica lui Ilie Năstase a ajuns pe străzi și n-are nici ce să mănânce: ”Îmi puteți trimite bani?”

În concluzie, pentru biletul zilei de miercuri la pariuri, avem de la Maxbet o cotă de 1,85 pentru selecția „total goluri Barcelona peste 2.5” în duelul Slavia Praga – Barcelona și o cotă de 1,83 pentru pronosticul „ambele marchează – DA” la meciul Juventus – Benfica. Combinate pe un singur bilet, cele două selecții ne oferă o cotă totală de 3,38, ideală pentru un câștig de 338 de lei în cazul unei mize de 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

ADVERTISEMENT
Pontul zilei de luni, 19 ianuarie. Bet Builder de cotă 5.25 la Superbet...
Fanatik
Pontul zilei de luni, 19 ianuarie. Bet Builder de cotă 5.25 la Superbet pentru Petrolul – Universitatea Craiova
Biletul zilei de luni, 19 ianuarie 2026. Câștig de 511 lei cu meciuri...
Fanatik
Biletul zilei de luni, 19 ianuarie 2026. Câștig de 511 lei cu meciuri din Premier League și La Liga
Pontul zilei de duminică, 18 ianuarie. Bet Builder de cotă 3.40 la Superbet...
Fanatik
Pontul zilei de duminică, 18 ianuarie. Bet Builder de cotă 3.40 la Superbet pentru Dinamo – U Cluj
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Becali i-a făcut lui Moruțan exact aceeași ofertă ca Șucu! Ce salariu va...
iamsport.ro
Becali i-a făcut lui Moruțan exact aceeași ofertă ca Șucu! Ce salariu va câștiga, de fapt, la Rapid fostul jucător al FCSB
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!