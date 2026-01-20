ADVERTISEMENT

Meciurile de foc din UEFA Champions League au revenit, iar miercuri, 21 ianuarie, se anunță o zi cu totul specială. Vom avea parte de dueluri de foc în cea mai tare competiție intercluburi, iar cu ajutorul Maxbet am pregătit o selecție interesantă pentru biletul zilei.

Biletul zilei la pariuri, miercuri, 21 ianuarie 2026. Câștig de 338 de lei cu două meciuri din UEFA Champions League

Primul meci pe care am decis să îl includem pe biletul zilei de la Maxbet este Slavia Praga – Barcelona. , însă au pierdut surprinzător în campionat, în fața bascilor de la Real Sociedad, și vor să își ia revanșa acum, în UEFA Champions League.

Noi credem că Barcelona va câștiga meciul de la Praga fără prea mari probleme. Catalanii au un lot mult mai valoros și au nevoie de cele trei puncte pentru a se califica automat în optimile de finală. Din acest motiv, mergem pe selecția total goluri Barcelona peste 2.5, cu o cotă de 1,85.

Cota 1,83 la Juventus – Benfica

Juventus primește vizita celor de la Benfica, iar partida se anunță una echilibrată, dacă ne uităm la forma celor două echipe. Portughezii, an de an, produc surprize în UEFA Champions League, iar „Bătrâna Doamnă” trebuie să își ia măsuri de precauție.

Noi evităm să mergem pe un pariu solist pentru acest duel, întrucât pot apărea surprize. În schimb, credem că meciul va fi unul spectaculos, iar la Maxbet cota pentru selecția „ambele marchează – DA” este una foarte bună, de 1,83.

În concluzie, pentru biletul zilei de miercuri la pariuri, avem de la Maxbet o cotă de 1,85 pentru selecția „total goluri Barcelona peste 2.5” în duelul Slavia Praga – Barcelona și o cotă de 1,83 pentru pronosticul „ambele marchează – DA” la meciul Juventus – Benfica. Combinate pe un singur bilet, cele două selecții ne oferă o cotă totală de 3,38, ideală pentru un câștig de 338 de lei în cazul unei mize de 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.