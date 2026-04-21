Biletul zilei la pariuri, miercuri, 22 aprilie 2026. Câștig de 565 de lei cu fotbal

Biletul zilei la pariuri de miercuri, 22 aprilie 2026, poate aduce un câștig de 565 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din campionatul Spaniei.
Traian Terzian
21.04.2026 | 22:30
Câștig frumos cu biletul zilei la pariuri de miercuri, 22 aprilie 2026. Sursă foto: As
Astăzi pariem pe două întâlniri din etapa a 33-a din La Liga, în care joacă echipe aflate în partea superioară a clasamentului. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 5.65 la DON.RO și așteptăm un profit superb cu biletul zilei la pariuri de miercuri, 22 aprilie 2026.

Golurile de la Real Sociedad – Getafe aduc o cotă de 3.14 pentru biletul zilei la pariuri de miercuri, 22 aprilie 2026

Deschidem biletul zilei de miercuri la pariuri cu meciul Real Sociedad – Getafe, programat de la ora 21:00. Este un duel extrem de echilibrat între două formații care sunt vecine de clasament.

Bascii tocmai au câștigat Cupa Spaniei după o finală dramatică cu Atletico Madrid și și-au asigurat locul în cupele europene pentru sezonul viitor. Oboseala ar putea fi un factor decisiv în acest joc pentru trupa lui Pellegrino Matarazzo.

De acest vor căuta să profite și oaspeții, care în cazul unui succes ar trece peste Sociedad în ierarhia din La Liga și ar face un pas important pentru a prinde loc de Conference League. În aceste condiții, am ales pronosticul ”număr exact de goluri: 2”, pentru că și cota de 3.14 oferită de DON.RO este foarte tentantă.

Cotă de 1.80 de la Barcelona – Celta Vigo

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este FC Barcelona – Celta Vigo, care va avea loc de la ora 22:30. Catalanii au un parcurs fantastic în campionat și o nouă victorie iar apropia decisiv de câștigarea titlului.

Marea problemă pentru Hansi Flick este să reușească să-și motiveze jucătorii după eliminarea din Champions League. Dacă va reuși acest lucru, atunci spectacolul pe Camp Nou este asigurat.

Ieșită din Europa League, echipa lui Ionuț Radu are o misiune complicată în Catalunya. Însă, galicienii au arătat în acest sezon că au o formație solidă care poate produce surprize. La acest meci vom miza pe varianta ”total goluri: peste 3.5”, care are la DON.RO o cotă de 1.80.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 565 de lei

Biletul zilei pariuri miercuri 22 aprilie 2026

În concluzie, pentru biletul zilei de miercuri la pariuri, avem de la DON.RO o cotă de 3.14 pentru pronosticul ”număr exact de goluri: 2” în meciul Real Sociedad – Getafe și o cotă de 1.80 pentru ”total goluri: peste 3.5” la FC Barcelona – Celta Vigo, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 5.65. Numai bună pentru un câștig de 565 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
