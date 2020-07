Biletul zilei la pariuri, miercuri, 22 iulie 2020. 170 de lei profit din două meciuri!

Biletul zilei la pariuri, miercuri, 22 iulie 2020. Şi astăzi avem o multitudine de meciuri interesante. Noi am ales două dintre ele, finala Cupei României şi derby-ul etapei din Premier League. Pentru pronosticurile noastre, Superbet oferă cota 2,72.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Sepsi Sf. Gheorghe – FSCB, de la 20:00, în finala Cupei României, este primul meci de pe biletul zilei. Va fi prima finală din istoria lui Sepsi, în timp ce FCSB a câştigat trofeul, ultima dată, în 2015, după ce, cu un an înainte, jucase finala.

A doua partidă de pe biletul zilei este Liverpool – Chelsea, în etapa cu numărul 37 din Premier League. Confruntarea reprezintă derby-ul penultimei runde şi este foarte importantă din două puncte de vedere. Liverpoo abia aşteaptă să primească trofeul de campioană, iar Chelsea are nevoie de 3 puncte pentru a fi sigura de prezenţa în Liga Campionilor în sezonul viitor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Biletul zilei la pariuri, miercuri, 22 iulie 2020.

Sepsi Sf. Gheorghe, echipă aflată în play-out-ul Ligii 1, la 5 puncte peste locul de baraj, se află în faţa în faţa primei finale de Cupă din istoria sa. Ca să ajungă aici, a trecut de Ripensia Timişoara (4-1), Astra Giurgiu (4-2), Petrolul Ploieşti (1-0) şi Poli Iaşi (5-1 şi 3-0). În acest sezon, contra FCSB-ului, n-a câştigat. A fost 0-0 la Sf. Gheorghe şi 1-2 la Bucureşti.

FCSB are un sezon sub aşteptări, fiind abia pe locul 5 în play-off. Câştigarea Cupei ar avea două mari avantaje: ar salva imaginea unui parcurs slab şi, mai important, ar asigura calificarea în cupele europene. Formaţiile eliminate în fazele precedente au fost: Metaloglobus (2-0), U Cluj (1-0), Hermannstadt (2-1) şi Dinamo (3-0 şi 1-0). FCSB este, pe hârtie, echipa mai bună şi mai obişnuită cu meciurile cu miză. „FCSB câştigă Cupa“ are cota 1,50 la Superbet.

ADVERTISEMENT

Meciul de Liga Campionilor pentru Chelsea

Liverpool este deja campioana Premier League, iar la finalul acestui meci va primi trofeul pentru câştigarea campionatului. Primul de la înfiinţarea competiţiei, în 1992. „Cormoranii“ au cucerit de 19 ori prima divizie din Anglia, ultima dată în 1990, acesta fiind titlul cu numărul 20, după o pauză de 30 de ani. Jucătorii lui Klopp vor încerca să înceapă sărbătoarea cu un succes.

Chelsea e pe locul 3. Are 63 de puncte, cu unul mai mult decât Leicester, care a jucat deja în această rundă. Astfel, 3 puncte pe Anfield Road înseamnă calificarea în Liga Campionilor, în sezonul viitor. „Leii“ vor încerca să rezolve această problemă de acum, pentru că în ultima rundă joacă împotriva lui Wolves, o echipă ce caută şi ea un loc în cupele europene şi va fi foarte montată. „X2“ are cota 1,81 la Superbet.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În concluzie, dacă FCSB reuşeşte să cucerească trofeul Cupei României, chiar şi după prelungiri, iar Chelsea nu pierde pe terenul lui Liverpool, avem un profit curat de 170 de lei, pentru 100 mizaţi. Superbet oferă cota 2,72 pentru cele două pronosticuri alese de noi.

ATENŢIE! Acestea sunt doar nişte pronosticuri ale tipsterilor FANATIK şi nu reprezintă o garanţie a câştigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază şi de sumele pe care alege să le mizeze.

ADVERTISEMENT