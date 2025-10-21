Biletul zilei la pariuri, miercuri, 22 octombrie 2025. Câștig de 366 lei cu fotbal din Champions League

ADVERTISEMENT

Miercuri au loc ultimele meciuri din runda de UEFA Champions League. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3,66 la MaxWin și așteptăm un profit consistent cu biletul zilei la pariuri de miercuri, 22 octombrie 2025.

Cotă de 1.83 de la Real Madrid – Juventus pentru biletul zilei la pariuri de miercuri, 22 octombrie 2025

Etapa a 3-a din „Faza Ligii” UEFA Champions League ne aduce duelul dintre Real Madrid – Juventus. Formațiile se află la poli opuși, „Los Blancos” câștigând ambele dueluri de până acum, pe când „Bătrâna Doamnă” a înregistrat două remize.

Nu avem cum să nu mizăm pe forma de moment, atât . Așadar, pentru acest duel am ales pronosticul „ambele echipe marchează – GG”, care la MaxWin are cota 1.83.

Cotă de 2.00 la Frankfurt – Liverpool

Ziua de miercuri, 22 octombrie, scoate la rampă un duel extrem de interesant. Frankfurt așteaptă vizita lui Liverpool, iar forma de moment ne prezintă faptul că ambele formații au câte trei puncte după primele două runde disputate.

Evident, Frankfurt pornește cu a doua șansă în disputa contra lui Liverpool, . La acest meci vom miza pe varianta „Liverpool marchează în fiecare repriză”, care are la MaxWin cota 2.00.

În concluzie, pentru biletul zilei de miercuri la pariuri, avem de la MaxWin o cotă de 1.83 pentru pronosticul „ambele echipe marchează – GG” în meciul Real Madrid – Juventus și o cotă de 2.00 pentru „Liverpool marchează în fiecare repriză” la Frankfurt – Liverpool, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 3.66. Numai bună pentru un câștig de 366 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.