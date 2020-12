Biletul zilei la pariuri, miercuri 23 decembrie 2020. Câştig de peste 300 de lei cu ajutorul favoritelor

Biletul zilei la pariuri, miercuri 23 decembrie 2020. Ne apropiem cu paşi repezi de finalul de an şi vrem să terminăm în forţă. Ţintim un câştig de peste 300 de lei, cu două pronosticuri identice pe favoritele unor meciuri din Scoţia şi Franţa. Get’s Bet pune la bătaie o cotă de 3,13 şi tot ce trebuie să facem e să mizăm 100 de lei.

Primul meci de pe biletul zilei este St. Johnstone – Glasgow Rangers, de la 20:00, în etapa cu numărul 19 din campionatul scoţian. Oaspeşii conduc autoritat clasamentul şi caută cea de-a 17-a victorie în a sezonului.

Lyon – Nantes, de la 22:00, în runda a 17-a din Ligue 1, este a doua partidă de pe biletul zilei. Gazdele sunt cea mai în formă formaţie franceză în acest moment şi au în faţă o echipă care nu a mai câştigat de 7 meciuri.

Un nou succes al lui Rangers aduce o cotă de 1,80 pe biletul zilei

St. Johstone este echipa de pe locul al 10-lea din campionatul scoţian, în condiţiile în care 12 sunt toate. Cu 17 puncte acumulate în primele 18 etape, gazdele acestei partide se află la doar 4 puncte peste ultimul loc. Mai mult, în precedentele 5 etape au acumulat doar 3 puncte din tot atâtea remize. Ultimele două jocuri în Premiership au fost eşecuri la limită, 1-2 cu Livingston (locul 7) pe teren propriu şi 2-3 la St. Mirren (locul 8).

Glasgow Rangers, echipă la care este legitimat şi Ianis Hagi, domină prima divizie din Scoţia. Mijlocaşul român, aspru criticat de Marcel Puşcaş recent, n-a mai prins primul 11 de 6 etape, dar a oferit o pasă de gol în etapa precedentă, 3-1 cu Motherwell. Rangers are un parcurs aproape perfect cu 16 victorii şi două remize, iar meciul cu St. Johnstone ar trebui să fie o formalitate.

La ultimul duel direct dintre cele două, pe 12 august, Rangers s-a impus cu 3-0 pe teren propriu. De altfel, ultimele 3 partide dintre cele două au avut mereu minimum trei goluri pe tabelă. Rangers are, de departe, cel mai bun atac din campionat, cu 50 de goluri înscrise. Celtic o urmează în acest top cu 37 de reuşite. Mai mult, St. Johnstone are a treia cea mai slabă defensivă, lucru care ar trebui să le permită oaspeţilor o victorie lejeră. „2 şi peste 2,5 goluri“ are cotă 1,80 la Get’s Bet.

Lyon poate termina anul 2020 pe primul loc în Ligue 1

Lyon e a doua în Franţa. Are aceeaşi linie de clasament cu liderul Lille, nouă victorii, şase remize şi o singură înfrângere, dar un golaveraj mai slab cu un gol. Lille are 28-10, în timp ce Lyon „doar“ 31-14. Gazdele sunt cea mai în formă echipă din campionat cu 8 succese şi două egaluri în ultimele 10 etape disputate, în condiţiile în care a întâlnit Lille, PSG şi Monaco în acest interval. Cu excepţia victorie cu 1-0 pe terenul lui PSG, meci în care Neymar a ieşit accidentat, ultimele 5 meciuri ale lui Lyon au fost de peste 2,5 goluri.

Nantes se află la polul opus la capitolul formă. „Canarii“ au ajuns la şapte meciuri fără victorie şi au şanse foarte mari să-şi extindă această serie neagră. În cele 16 partide disputate până în acest moment, oaspeţii acestei confruntări au bifat două 3 succese, două dintre ele cu echipe aflate în zona retrogradării.

Lyon a evoluat slab în sezonul precedent, motiv pentru care a ratat şi participarea în cupele europene. Iar evoluţiile slabe s-au văzut inclusiv în meciurile cu Nantes. A pierdut 0-1 chiar pe teren propriu în campionat, în septembrie, şi s-a revanşat cu greu în 16-imile Cupei, 4-3 după ce în minutul 81 era 4-1. Însă, în ediţia curentă de Ligue 1, Lyon e o adevărată forţă şi poate încheia anul 2020 pe primul loc, dacă are un rezultat mai bun cu un singur gol decât Lille la Montpellier. „1 şi peste 2,5 goluri“ are cotă 1,74 la Get’s Bet.

Biletul zilei are un câştig potenţial de peste 300 de lei

Mergeţi pe mâna noastră! Biletul propus de FANATIK ieri, 22 decembrie, s-a dovedit câştigător, iar cei care ne-au urmat sfatul au 155 de lei în plus în buget. Am evitat surpriza de la Juventus – Fiorentina mizând pe goluri multe şi nu pe victoria favoritei. Oaspeţii au făcut un meci excelent şi i-au provocat campioanei Juventus prima înfrângere din acest sezon de Serie A.

În concluzie, St. Johnstone – Rangers şi Lyon – Nantes sunt partidele care ne pot îmbogăţi cu peste 200 de lei. Am ales să mizăm 100 de lei pe victoria favoritelor cu minimum 3 goluri pe tabelă, iar Get’s Bet ne-a pus la dispoziţie o cotă de 3,13 pentru un profit frumos de peste 200 de lei, chiar înainte de Crăciun.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.