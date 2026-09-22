Biletul zilei la pariuri, miercuri, 23 septembrie 2026. Peste 380 de lei câștig cu meciuri din Olanda și Cehia

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În așteptarea marilor meciuri din UEFA Nations League, în Europa se joacă partide în care sunt implicate echipe de ligi inferioare. La rubrica noastră obișnuită „Biletul zilei” am ales trei dueluri din Cehia (ligă inferioară) și Olanda (Cupa). Cota finală rezultată la WINMASTERS este de 3,84.

Biletul zilei la pariuri, miercuri, 23 septembrie 2026. Cotă bună la un meci din Cehia

Primele trei ligi din Cehia au intrat într-o prelungită pauză. În aceste condiții, se mai joacă meciuri la nivelul Ligii a 4-a. Primul meci de pe Biletul zilei de miercuri, 23 septembrie, vine din această divizie. De la ora 17:30, Ostrov este gazdă în meciul cu Brandys n. Labem. De la acest duel am ales pariul „Peste 2,5 goluri” la o cotă de 1,38 la WINMASTERS.

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Dacă ne uităm pe istoricul duelurilor directe Ostrov vs. Brandys n. Labem vedem faptul că, în ultimele lor șapte meciuri directe, pe tabela de marcaj s-au raportat foarte multe goluri, de la 3 în sus. Iată scorurile: 2-1, 2-1, 3-0, 4-2, 4-2, 2-2, 4-1. a fost în 2018, un 0-1.

Mizăm pe goluri multe în Cupa Olandei și cote de 1,63 și 1,71

Seara, de la ora 21:00, pe două meciuri din Cupa Olandei (KNVB Beker). Ambele contează pentru turul 2 al competiției. În primul duel, JOS Watergraafsmeer este gazdă în meciul TEC. De regulă, echipele din ligile inferioare batave sunt implicate în meciuri cu foarte multe goluri.

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De la acest duel pe care l-am găsit în oferta WINMASTERS am ales pariul „Peste 3,5 goluri” la o cotă de 1,63. În ultimele meciuri oficiale jucate de aceste formații s-au marcat o groază de goluri. La JOS Watergraafsmeer vedem scoruri ca 2-4, 2-3, 3-0 și 2-2. Oaspeții au răspuns cu: 2-4, 4-4, 4-5, 4-2, 1-2, 3-1.

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Tot de la 21:00, în aceeași competiție, se joacă Sparta Nijkerk vs RKSV UDI 1919. Este un alt meci unde ne așteptăm să vedem de la 4 goluri în sus. Cota pentru „Peste 3,5 goluri” la WINMASTERS este de 1,71. Tragem linie și vedem că Biletul zilei de miercuri, 23 septembrie, aduce o cotă finală de 3,84.

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ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.