A început Cupa Africii pe Națiuni și deja Turneul continuă și miercuri, iar, cu ajutorul MaxBet, am construit un bilet pentru ziua de 24 decembrie, cu două partide tari.

Biletul zilei la pariuri, miercuri, 24 decembrie 2025. Câștig de 365 lei cu fotbal la Cupa Africii pe Națiuni

Primul meci pe care îl analizăm pe biletul zilei de miercuri de la MaxBet este Algeria – Sudan. Partida din Grupa E se anunță una interesantă, întrucât, în ultimele întâlniri dintre cele două naționale, am avut parte de surprize. A fost o remiză și o victorie a sudanezilor.

Totuși, suntem de părere că Algeria se va impune în meciul ei de debut la Cupa Africii pe Națiuni. Sudan pleacă clar cu a doua șansă, întrucât va întâlni una dintre echipele care visează la trofeu. Algeria are cota 1,43 la MaxBet pentru a obține cele 3 puncte.

Cotă de 2,55 la Camerun – Gabon

Tot miercuri, la Cupa Africii pe Națiuni, vom avea parte și de unul dintre cele mai echilibrate meciuri din prima rundă. Camerun va da piept cu Gabon. Se întâlnesc două echipe tari de pe continentul african, care au ca obiectiv calificarea în

Aici este greu de spus care dintre cele două echipe este favorită. Noi evităm un pariu riscant, întrucât se întâlnesc două formații de nivel similar. În schimb, credem că se va marca mult, iar la MaxBet avem cota 2,55 pentru selecția total goluri peste 2,5.

În concluzie, pentru Biletul zilei de miercuri, avem două selecții din Cupa Africii pe Națiuni. Mergem pe victoria Algeriei în duelul cu Sudan, la cota 1,43, și pe peste 2,5 goluri în partida Camerun – Gabon, selecție cotată la 2,55. Combinate pe același bilet, cele două opțiuni ne oferă o cotă totală de 3,65, una atractivă, potrivită pentru un câștig consistent, în cazul unei mize standard de 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.