Biletul zilei la pariuri, miercuri, 24 iunie 2020. Dăm lovitura cu Italia şi Spania

Biletul zilei la pariuri, miercuri, 24 iunie 2020. Germania şi-a desemnat campiona, iar Franţa a îngheţat Ligue 1. În rest, în toate celelalte campionate mari se joacă. Cu pronosticuri în Italia şi Spania, am obţinut o cotă totală de 2,75 la Superbet.

Primul meci de pe bilet este cel dintre Atalanta şi Lazio. Partida începe la 22:45 şi contează pentru a 27-a etapă din Serie A. Cele două sunt pe locuri de Champions League şi promit un adevărat spectacol fotbalistic.

A doua dispută analizată şi selectată de noi este Real Madrid – Mallorca, în etapa 31 din La Liga. Fluierul de start se dă la 23:00, ora României. Real este favorită certă în duelul cu o echipă ce speră să nu retrogradeze.

Biletul zilei la pariuri, miercuri, 24 iunie. În tur a fost 3-3

Atalanta este cea mai spectaculoasă formaţie din Serie A, dacă judecăm după numărul de goluri din partidele sale. Locul 4 în campionat, gazdele de azi au cea mai mare medie de reuşite pe meci (4,2) şi cel mai bun atac, înscriind de 74 de ori. Cu 12 etape rămase de disputat, trebuie să proteje un avans de 6 puncte în faţa Romei, pentru a juca, la toamnă, în Champions League.

Lazio se află pe poziţia secundă şi încearcă să îi sufle titlul lui Juventus. Momentan, are de recuperat 4 puncte, dar torinezii au jucat deja în această rundă, câştigând la Bologna (2-0). În spate, Inter se află la 5 puncte şi nu reprezintă un pericol imediat. În tur, la Roma, scorul meciului direct cu Atalanta a fost 3-3. Superbet oferă cotă 1,80 pentru „ambele marchează şi peste 2,5 goluri“.

Real Madrid ţine de primul loc

Real Madrid a reuşit să îi sufle prima poziţie din clasament rivalei Barcelona, profitând de semieşecul acesteia la Sevilla (0-0). Madrilenii au maximum de puncte, cu trei victorii din tot atâtea posibile, de la reluarea campionatului. Au câştigat pe rând: 3-1 cu Eibar şi 3-0 cu Valencia pe teren propriu şi 2-1 la Real Sociedad, în etapa precedentă. Misiunea Mallorca pare mult mai simplă, cu oaspeţii aflaţi la retrogradare.

Mallorca este pe locul 18, primul retrogradabil, în acest moment. După două înfrângeri la zero cu Barcelona şi la Villarreal, oaspeţii de azi au reuşit un egal cu contracandidata Leganes, în runda precedentă, pe teren propriu. Rezultatul poate fi considerat mai degrabă un eşec. În tur, Mallorca a reuşit o victorie neaşteptată, cu 1-0, motiv în plus pentru Real să se răzbune acum. „1 pauză / 1 final“ are cota 1,53 la Superbet.

Aşadar, 1,80 pentru „ambele marchează şi peste 2,5 goluri“ la Atalanta – Lazio şi 1,53 pentru „1 pauză / 1 final“ la Real Madrid – Mallorca aduc o cotă totală de 2,75 la Superbet. Un multiplicator numai bun pentru un profit de 175 de lei la o miză de 100.

