Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, miercuri, 24 septembrie 2025. Câștig de 422 de lei cu fotbal

Biletul zilei la pariuri de miercuri, 24 septembrie 2025, poate aduce un câștig de 422 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Europa League.
Traian Terzian
23.09.2025 | 22:30
Biletul zilei la pariuri miercuri 24 septembrie 2025 Castig de 422 de lei cu fotbal
Biletul zilei la pariuri de miercuri, 24 septembrie 2025, aduce un câștig fantastic. Sursă foto: Hepta

Astăzi pariem pe două întâlniri din prima etapă a grupei de Europa League, în care se anunță bătălii extrem de interesante. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4.22 la DON.RO și așteptăm un profit frumos cu biletul zilei la pariuri de miercuri, 24 septembrie 2025.

ADVERTISEMENT

Cotă de 2.22 de la Dinamo Zagreb – Fenerbahce pentru biletul zilei la pariuri de miercuri, 24 septembrie 2025

Deschidem biletul zilei de miercuri la pariuri cu meciul Dinamo Zagreb – Fenerbahce Istanbul, programat de la ora 22:00. Este un duel pasionant între două formații care în ultima vreme au fost obișnuite să joace în Champions League.

Turcii au un start poticnit de sezon, iar conducerea clubului a luat imediat măsuri pentru remedierea situației. Celebrul Jose Mourinho a fost demis de pe banca tehnică, iar în locul său a fost adus germano-italianul Domenico Tedesco.

ADVERTISEMENT

Croații vor să profite de momentul prost al adversarului și să înceapă cu dreptul faza grupelor, mai ales că pe stadionul Maksimir va fi o atmosferă incandescentă. În aceste condiții, am ales pronosticul ”PsF 1”, pentru că și cota de 2.22 oferită de DON.RO este foarte tentantă.

Cornerele de la Steaua Roșie – Celtic aduc o cotă de 1.90

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Steaua Roșie Belgrad – Celtic Glasgow, care va începe tot la ora 22:00. Arena Rajko Mitic din capitala Serbiei se anunță un adevărat vulcan la startul unei noi ediții de Europa League.

ADVERTISEMENT
VIDEO Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil...
Digi24.ro
VIDEO Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil Gânj a sunat la 112: polițiștii o obligau să spună că nu a fost

Chiar dacă favoriții au ratat neașteptat calificarea în grupa de Champions League, fanii au anunțat un adevărat spectacol la jocul împotriva campioanei Scoției. Așadar, viitoarea adversară a FCSB-ului va avea parte de un avantaj imens.

ADVERTISEMENT
Ghinion teribil! Cum a murit Ciprian, la doar 20 de ani, cu o...
Digisport.ro
Ghinion teribil! Cum a murit Ciprian, la doar 20 de ani, cu o zi înainte să se întoarcă în România

Celtic a trăit și ea drama de a nu ajunge în cea mai importantă competiție a Europei și va veni la Belgrad pentru a arăta că este una dintre favoritele la câștigarea Europa League. La acest meci vom miza pe varianta ”total cornere: peste 10.5”, care are la DON.RO o cotă de 1.90.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 422 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de miercuri la pariuri, avem de la DON.RO o cotă de 2.22 pentru pronosticul ”PsF 1” în meciul Dinamo Zagreb – Fenerbahce Istanbul și o cotă de 1.90 pentru ”total cornere: peste 10.5” la Steaua Roșie Belgrad – Celtic Glasgow, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 4.22. Numai bună pentru un câștig de 422 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ADVERTISEMENT

bzi

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

Biletul zilei la pariuri, marți, 23 septembrie 2025. Câștig de 352 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, marți, 23 septembrie 2025. Câștig de 352 de lei cu fotbal
Ameţitor! Superbet plăteşte 31 de milioane de euro tuturor românilor care au câştigat...
Fanatik
Ameţitor! Superbet plăteşte 31 de milioane de euro tuturor românilor care au câştigat datorită unui bug la unul dintre jocurile cele mai populare de pe platformă: „Bucuraţi-vă de câştiguri!”
Pontul zilei de luni, 22 septembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3.50...
Fanatik
Pontul zilei de luni, 22 septembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3.50 la Superbet pentru Dinamo – Farul
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
FRF a reușit un nou ”transfer”! Ține cu FCSB, a refuzat Norvegia lui...
iamsport.ro
FRF a reușit un nou ”transfer”! Ține cu FCSB, a refuzat Norvegia lui Haaland și e gata de debut
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!