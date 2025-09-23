Biletul zilei la pariuri, miercuri, 24 septembrie 2025. Câștig de 422 de lei cu fotbal

Astăzi pariem pe două întâlniri din prima etapă a grupei de Europa League, în care se anunță bătălii extrem de interesante. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4.22 la DON.RO și așteptăm un profit frumos cu biletul zilei la pariuri de miercuri, 24 septembrie 2025.

Cotă de 2.22 de la Dinamo Zagreb – Fenerbahce pentru biletul zilei la pariuri de miercuri, 24 septembrie 2025

Deschidem biletul zilei de miercuri la pariuri cu meciul Dinamo Zagreb – Fenerbahce Istanbul, programat de la ora 22:00. Este un duel pasionant între două formații care în ultima vreme au fost obișnuite să joace în Champions League.

Turcii au un start poticnit de sezon, iar conducerea clubului a luat imediat măsuri pentru remedierea situației. Celebrul Jose Mourinho a fost demis de pe banca tehnică, iar .

Croații vor să profite de momentul prost al adversarului și să înceapă cu dreptul faza grupelor, mai ales că pe stadionul Maksimir va fi o atmosferă incandescentă. În aceste condiții, am ales pronosticul ”PsF 1”, pentru că și cota de 2.22 oferită de DON.RO este foarte tentantă.

Cornerele de la Steaua Roșie – Celtic aduc o cotă de 1.90

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Steaua Roșie Belgrad – Celtic Glasgow, care va începe tot la ora 22:00. Arena Rajko Mitic din capitala Serbiei se anunță un adevărat vulcan la startul unei noi ediții de Europa League.

Chiar dacă favoriții au ratat neașteptat calificarea în grupa de Champions League, fanii au anunțat un adevărat spectacol la jocul împotriva campioanei Scoției. Așadar, va avea parte de un avantaj imens.

Celtic a trăit și ea drama de a nu ajunge în cea mai importantă competiție a Europei și va veni la Belgrad pentru a arăta că este una dintre favoritele la câștigarea Europa League. La acest meci vom miza pe varianta ”total cornere: peste 10.5”, care are la DON.RO o cotă de 1.90.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 422 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de miercuri la pariuri, avem de la DON.RO o cotă de 2.22 pentru pronosticul ”PsF 1” în meciul Dinamo Zagreb – Fenerbahce Istanbul și o cotă de 1.90 pentru ”total cornere: peste 10.5” la Steaua Roșie Belgrad – Celtic Glasgow, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 4.22. Numai bună pentru un câștig de 422 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.