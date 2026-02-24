ADVERTISEMENT

O nouă zi plină de meciuri de foc în cea mai tare competiție intercluburi ne așteaptă. Miercuri, pe 25 februarie, se vor juca ultimele patru meciuri din barajul UEFA Champions League. Noi, alături de Don.ro, am pregătit un bilet interesant cu ajutorul căruia putem să ne rotunjim veniturile.

Biletul zilei la pariuri, miercuri, 25 februarie 2026. Câștig de 366 de lei cu două meciuri din Champions League

Evident, capul de afiș al serii este Real Madrid – Benfica. În tur, spaniolii s-au impus la limită pe Da Luz, cu scorul de 1-0, și Totuși, portughezii au mai produs surprize și, cu siguranță, vor căuta revanșa în partida de pe Santiago Bernabeu.

Noi evităm să mergem pe un pariu solist, tocmai pentru că pare genul de meci care va fi decis la limită. În schimb, ne orientăm atenția spre numărul de goluri. Cel mai probabil, Real Madrid va juca la rezultat. La Don.ro avem o cotă de 2,60 pentru selecția sub 2,5 goluri.

Juventus are nevoie de o minune la Torino

Un alt meci extrem de interesant al rundei se joacă la Torino. Juventus primește vizita celor de la Galatasaray. În manșa tur, turcii au produs o surpriză colosală. S-au impus cu 5-2 și pot ajunge în optimile de finală ale UEFA Champions League.

J . E greu de crezut că italienii vor reuși să producă minunea, însă noi credem că, cel puțin, vor câștiga meciul. La Don.ro, cota pentru selecția 1 solist este de 1,41.

În concluzie, pentru biletul zilei de miercuri, 25 februarie, mergem pe două variante echilibrate, adaptate duelurilor din baraj. Alegem cota de 2,60 pentru „sub 2,5 goluri” în confruntarea Real Madrid – Benfica, un meci care se anunță tactic și decis la limită, și cota de 1,41 pentru „1 solist” în partida Juventus – Galatasaray, unde italienii sunt obligați să forțeze victoria. Combinate pe același bilet, cele două selecții ne oferă o cotă totală de 3,66. Asta înseamnă că, la o miză de 100 de lei, putem obține un câștig de aproximativ 366 de lei, dacă pronosticurile sunt validate.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.