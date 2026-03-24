Biletul zilei la pariuri, miercuri, 25 martie 2026. Câștig de 653 de lei cu tenis

Biletul zilei la pariuri de miercuri, 25 martie 2026, poate aduce un câștig de 653 de lei cu ajutorul a două meciuri de tenis din turneul feminin de la Miami.
Traian Terzian
24.03.2026 | 22:30
Astăzi pariem pe ultimele două întâlniri din sferturile de finală ale turneului de tenis feminin de la Miami, în care evoluează pretendente la marele trofeu. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 6.53 la DON.RO și așteptăm un profit superb cu biletul zilei la pariuri de miercuri, 25 martie 2026.

Cotă de 2.80 de la Sabalenka – Baptiste pentru biletul zilei la pariuri de miercuri, 25 martie 2026

Deschidem biletul zilei de miercuri la pariuri cu meciul Aryna Sabalenka – Hailey Baptiste. Liderul clasamentului mondial traversează o perioadă fantastică atât în plan profesional, cât și în cel personal unde a fost cerută în căsătorie de iubitul său.

Jucătoarea din Belarus visează cu ochii deschiși să realizeze performanța de a se impune la Sunshine Double, așa cum se numesc turneele americane de la Indian Wells și Miami, după ce în urmă cu 10 zile se încorona campioană în California.

Baptiste este marea surpriză a acestei competiții, unde le-a învins deja pe Samsonova, Svitolina și Ostapenko, însă îi va fi infinit mai greu în fața celei mai bune jucătoare a momentului. În aceste condiții, am ales pronosticul ”total game-uri: sub 17.5”, pentru că și cota de 2.80 oferită de DON.RO este foarte tentantă.

Seturile de la Rybakina – Pegula aduc o cotă de 2.33

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Elena Rybakina – Jessica Pegula. Acest duel este deja un clasic în circuitul feminin, cele două sportive aflându-se față în față de 8 ori până acum.

Sportiva din Kazahstan vine după finala pierdută la Indian Wells și caută să revanșeze la Miami. Nu va avea deloc o misiune ușoară în fața americancei, deși conduce cu 5-3 la întâlnirile directe, iar în acest an a învins-o deja de două ori.

Pregula, care în optimi a trecut de Jaqueline Cristian, pare că și-a învățat lecția după ultimele eșecuri și este pregătită să-i ofere o replică mult mai aprigă Rybakinei. La acest meci vom miza pe varianta ”număr exact de seturi: 3”, care are la DON.RO o cotă de 2.33.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 653 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de miercuri la pariuri, avem de la DON.RO o cotă de 2.80 pentru pronosticul ”total game-uri: sub 17.5” în meciul Aryna Sabalenka – Hailey Baptiste și o cotă de 2.33 pentru ”număr exact de seturi: 3” la Elena Rybakina – Jessica Pegula, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 6.53. Numai bună pentru un câștig de 653 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
